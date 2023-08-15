Запорізька окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про зобов’язання повернути територіальній громаді Запорізького району земельну ділянку водного фонду вартістю понад 41 млн грн.

Про це вчора, 14 травня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними прокурорів, з 2007 року між органом влади та місцевим жителем укладено договір оренди земельної ділянки під водним об’єктом площею 16 га, що розташований у Михайло-Лукашівській громаді:

"Після закінчення в 2022 році строку дії договору орендар продовжував використовувати землю за відсутності правових підстав".

Наразі судом відкрито провадження.

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