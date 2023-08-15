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Діти військових з Тернопільщини повернулись з відпочинку в Латвії
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Діти військових з Тернопільщини повернулись з відпочинку в Латвії

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Діти військових з Тернопільщини повернулись з відпочинку в Латвії
Відпочинок в Латвії. Фото: Чортківська міська рада

Діти військових з Чортківської громади повернулися з відпочинку в Латвії. 24 дітей відпочивали в місті Талісі.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Місто-побратим Талсі, що на північному заході Латвії, вже другий рік поспіль приймає до себе у гості наших дітей. Усі учасники поїздки — діти військових із Чортківської громади, одна дівчинка — кругла сирота", — йдеться у повідомленні.

Діти військових
Відпочинок в Латвії. Фото: Чортківська міська рада

Діти віком від 10 до 17 років разом із двома дорослими супроводжуючими проживали у Талсі з 5 до 13 серпня.

Діти військових
Відпочинок дітей військових. Фото: Чортківська міська рада

Проживання, харчування, екскурсійну програму та усі інші видатки повністю взяла на себе латвійська сторона. Чортківська міська рада сплатила вартість транспорту — 188 100 гривень.

Угоду про побратимство між містами підписали голови рад у серпні 2022 року.

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