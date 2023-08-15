Олег Шамрук очолив одне з управлінь Чернігівської міськради: що про нього відомо

Новостворене управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міськради очолив Олег Шамрук. До цього відділом керував Григорій Годун. Нового керівника представив 15 серпня виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час наради в міськраді.

"Вчора (14 серпня, — ред.) я підписав розпорядження, вчора був останній день роботи Григорія Годуна, який багато років працював. Я думаю, що ми будемо співпрацювати по інших напрямках. Ми стоворили управління з надзвичайних ситуацій, ми певний час співпрацювали під час стажування (мова про Олега Шамрука, — ред.). Абсолютно адекватний, він розуміє важливість цього напрямку", — сказав Ломако.

Виконувач обов'язків Чернігівської міської ради Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

У коментарі Суспільному Олег Шамрук розповів, що 15 серпня його перший робочий день.

"Відсьогодні це новостворений орган при міській раді, який безпосередньо продовжить вже роботу раніше існуючого відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Завдання лишаються ті самі перед управлінням, але тільки розширюється коло цих проблемних питань, які треба вирішити".

Найперше, каже Шамрук, в Чернігові майже вдвічі збільшать кількість захисних споруд, щоб забезпечити 100% населення.

"В нашій компетенції є пошук вже існуючих споруд і переоблаштування їх під укриття. Це може бути, наприклад, якісь тамбури, коридори, які заглиблені в землю. Вже на цьому тижні ми разом з Чернігівською міською військовою адміністрацією плануємо провести велику інвентаризацію захисних споруд усіх типів. Сюди входять і пункти незламності, сюди входять і захисні, і протирадіаційні укриття, і найпростіше укриття".

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міськради Олег Шамрук. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі станом захисних споруд, каже Олег Шамрук, ознайомився частково.

"Хочу сказати, що вони є і вони можуть у випадку, наприклад, загрози, слугувати укриттям. Але вони потребують, скажімо так, доукомплектування. З урахуванням того, що у нас повномасштабна війна вже йде більше року, потрібно доукомплектувати, аби створити там належні умови. Щоб там елементарно було світло, щоб там була вода".

Що відомо про Олега Шамрука

Олег Шамрук народився 28 березня 1982 року в Корюківському районі, у селі Дягова.

Навчався в місті Хмельницький. Закінчив Національну академію прикордонних військ України.

Проходив службу у внутрішніх військах МВС у Чернігові.

Працював в Академії державної пенітенціарної служби на різних посадах, починаючи з 2008 року. Був викладачем, старшим викладачем, начальником кафедри, факультету. Закінчив службу в академії на посаді начальника інституту підвищення кваліфікації персоналом ДКВС. З березня 2023 року звільнений з посади.

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