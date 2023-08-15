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На Закарпатті у вантажному потягу, який прямував до Словаччини, виявили приховані 440 пачок сигарет
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На Закарпатті у вантажному потягу, який прямував до Словаччини, виявили приховані 440 пачок сигарет

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На Закарпатті у вантажному потягу, який прямував до Словаччини, виявили приховані 440 пачок сигарет
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

440 пачок сигарет виявили прикордонники Чопського загону у вагоні вантажного потягу, що прямував з України до Словаччини, у пункті пропуску "Павлово".

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держприкордонслужби — Західний кордон.

Сталося це вранці 15 серпня у пункті пропуску "Павлово". Сигарети виявили під час перевірки вагонів потягу, що прямував з України до Словаччини.

"У результаті огляду у бокових порожнинах одного з вагонів виявили 440 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору України. Їх закріпили до стінок вагона за допомогою магнітів", — йдеться у повідомленні.

Сигарети передали правоохоронцям, які прибули у пункт пропуску. Сума оцінки вилученого тютюну встановлюється.

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