"Потрібні всі групи": у Рівному просять відгукнутись донорів крові

У Рівному обласний центр служби крові потребує донорів, про це 15 серпня повідомила директорка закладу Ліна Михальчук у Facebook. За її словами, є потреба в усіх групах крові.

У Рівному здати кров можна в обласному центрі служби крові, який знаходиться на вулиці С. Бандери, 31.

"Центр крові має велику потребу у поповненні запасів компонентів крові всіх груп, а особливо 1+ та 2+", — зазначила Ліна Михальчук.

Прийом донорів відбувається з понеділка по п'ятницю — з 8:00 до 12:30, з 13:30 до 14:30.

Щоб дізнатися більше, потрібно звернутися за номером — 067 363 41 44.

Як стати донором

Донором може бути людина старша 18 років, з вагою більше ніж 55 кілограмів, розповідала Суспільному рекрутерка з донорства крові Олена Засмоліна:

"Мають бути справні вени, щоб людина здала ту дозу, яку їй поставив апарат. Це приблизно, якщо замовляють дві дози — у кожної людини є свій вихід: 190 мілілітрів, 200 мілілітрів".

Здавати кров можна не частіше, ніж один раз на два місяці.

"В рік можна здати максимум шість разів. Є люди, які здали понад 100 разів. Після процесу людина може відчути легкість і навіть певну ейфорію. Так само це і профілактика інфарктів та інсультів, серцевих захворювань. Це підвищує імунітет", — зазначає Олена Засмоліна.

Якщо людина вживала алкоголь чи знеболювальні ліки, то перед здачею має пройти дві доби. За добу до здачі краще не перевантажуватись фізично, а напередодні після 18:00 обов’язково поїсти.

"Не можуть бути донорами годуючі матері, а ті, хто не годує груддю — можуть ставати донорами через пів року після пологів. Також варто йти здавати кров через п’ять днів після критичних днів, щоб організм зміг стабілізуватись", — розповідає рекрутерка.

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