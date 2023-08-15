Поблизу Полтави сталася аварія: травмувалися троє людей

Біля села Сем’янівка Полтавської громади зіткнулися два автомобілі. Під час аварії травми отримали троє людей. Поліція з’ясовує обставити зіткнення.

Аварія сталася 14 серпня. Зіткнулися автомобіль "Volkswagen", під керуванням водія 1981-го року народження, та "Krasz", за кермом якого був чоловік 1970-го року народження. Про Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За його словами, через аварію водії, а також пасажир "Volkswagen" 1987-го року народження отримали травми. Усі вони жителі Полтавського району. Травмованих доставили до міської лікарні Полтави.

Автомобілі, які потрапили в аварію біля села Сем'яніка Полтавської громади. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Попередньо відомо, що водій автомобіля "Volkswagen" був у стані сп'яніння.

Поліція може розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження". Санкція статті – позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на строк від 3 до 5 років.

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