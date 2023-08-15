На сході російські війська зменшили кількість обстрілів та атак. Після потужних ударів Сил оборони армія РФ понесла втрати, відновлює сили і перегруповується.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Протягом минулого тижня та у перший день цього тиждня (7-13 серпня та 14 серпня - ред.) ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Наші війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на Купянському та Лиманському напрямку. Наші дуже ефективно їх там зупиняли".

За словами Маляр, українські війська знищили багато бійців і техніки РФ, тому армія РФ перегруповується.

Бахмутський напрямок

На південному фланзі від Бахмута українські війська продовжують просуватись вперед, додала заступниця міністра оборони.

"По південному напрямку поступово, але впевнено наші просуваються вперед, з боями, з дуже великими перепонами з боку ворога. Там і замінування, там і авіаційні обстріли, і мінометні обстріли, і використовується армійська авіація з боку ворога", — пояснила Маляр.

Південна ділянка фронту: бої за Урожайне

Маляр нагадала, що бої за селище Урожайне, що Великоновосілківській громаді, на півдні Донецької області тривають. Вчора у Міністерстві оборони повідомили, що Сили оборони звільняють населений пункт.

"Це наш ключовий напрямок наступальних дій. Складна ситуація, йдуть бої за Урожайне. Насправді ще іде робота на Мелітопольскому та Бердянському напрямку, щоб ми могли більш ефективно просуватись", — пояснила вона.

За її словами, російські військові встановили там чимало бетонних укріплень під основними панівними висотами, тому просуватись там українській армії непросто.

Як повідомив сьогодні вранці речник Генерального штабу Андрій Ковальов, Сили оборони мали успіх у напрямку Урожайного і закріплюються на досягнутих рубежах.

Бої за Авдіївку

Російська армія вже майже рік не може захопити Авдіївку, за місто тривають тяжкі бої, нагадала Маляр: командування РФ планує оминути населений пункт, аби продемонструвати рух вперед і захоплення територій.

"Ворог не ризикує заходити в Авдіївку, щоб там просто не загрузнути у боях із оборонцям. Але хоче оминути її, оточити і рухатись далі. Для них важливий рух вперед, бо у них задача повністю зайняти Донецьку та Луганську область", — сказала Маляр.

Зараз на ділянці фронту поблизу Авдіївки, за словами заступниці міністра оборони, російські війська борються за контроль над ключовими висотами і дорогами поблизу міста.

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