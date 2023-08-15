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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пошкоджені два домогосподарства та колишнє зерносховище — поліція
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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пошкоджені два домогосподарства та колишнє зерносховище — поліція

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Наслідки обстрілів Сумщини 14.08.23
Наслідки обстрілів Сумщини 14.08.23. Фото: Поліція Сумської області

За добу військові РФ завдали 170 ударів по прикордонню Сумщини.

Про це повідомили в Telegram-каналі поліції Сумської області та показали наслідки обстрілів.

За інформацією правоохоронців, у Білопільській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено 2 домогосподарства та приміщення колишнього зерносховища. За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

У ДСНС повідомили, що 14 серпня рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Сумському районі, яка виникла внаслідок обстрілу. Вогонь охопив розташовані під одним дахом дві господарчі споруди та перекинувся на покрівлю житлового будинку, йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріли Сумщини 14 серпня

  • За день, 14 серпня, на Сумщині зафіксували 156 вибухів внаслідок 22-ох обстрілів з території Росії. Під обстрілами опинилися 7 громад області, повідомили в ОВА.
  • Зранку 14 серпня російські військові вдарили з мінометів по Краснопільській та Хотінській громад на Сумщині Нараховано 16 вибухів.

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