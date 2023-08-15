Внаслідок удару керованою авіабомбою російськими військовими по місту Оріхів Запорізької області, що стався 12 серпня, був поранений інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області Олексій Лемешко. Сьогодні, 15 серпня, він помер у лікарні.

Про це повідомили у Нацполіції Запорізької області.

"Три дні поспіль лікарі невтомно боролися за його життя. Сьогодні на світанку його серце перестало битися", — зазначили у відомстві.

Олексію Лемешку було 26 років. Він родом з Оріхова. Чотири роки життя він присвятив службі в поліції. У чоловіка залишилися мати та старший брат.

Кількість загиблих внаслідок удару по Оріхову, що стався 12 серпня, збільшилася до двох людей.

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