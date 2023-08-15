НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Поліцейський, який був поранений внаслідок удару армії РФ по Оріхову, помер у лікарні
ОбстрілиСМЕРТЬПОЛІЦІЯТОП РЕГІОНІВРегіони

Поліцейський, який був поранений внаслідок удару армії РФ по Оріхову, помер у лікарні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поліцейський, який був поранений внаслідок удару армії РФ по Оріхову, помер у лікарні
Олексій Лемешко, поліцейський з Оріхова. Фото: Нацполіція

Внаслідок удару керованою авіабомбою російськими військовими по місту Оріхів Запорізької області, що стався 12 серпня, був поранений інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області Олексій Лемешко. Сьогодні, 15 серпня, він помер у лікарні.

Про це повідомили у Нацполіції Запорізької області.

"Три дні поспіль лікарі невтомно боролися за його життя. Сьогодні на світанку його серце перестало битися", — зазначили у відомстві.

Олексію Лемешку було 26 років. Він родом з Оріхова. Чотири роки життя він присвятив службі в поліції. У чоловіка залишилися мати та старший брат.

Кількість загиблих внаслідок удару по Оріхову, що стався 12 серпня, збільшилася до двох людей.

Підписуйтесь на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;Ми тут прожили 16 років&quot;. Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
"Ми тут прожили 16 років". Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
Жителька села Кам'янське йде пішки 16 кілометрів, для того доставити гуманітарну допомогу
"Свєта, ну ти ж не зможеш. Ну, якщо не ти, то хто?”: історія волонтерки з Кам'янського, яка щотижня проходить 16 км
Внаслідок обстрілу Синельниківського району загинув 18-річний юнак, шестеро поранених. Як минув день на Дніпропетровщині
Внаслідок обстрілу Синельниківського району загинув 18-річний юнак, шестеро поранених. Як минув день на Дніпропетровщині
“Не думали, що в наш садочок прилетіло”. У Львові ліквідовують наслідки ракетного удару
“Не думали, що в наш садочок прилетіло”. У Львові ліквідовують наслідки ракетного удару
На початок