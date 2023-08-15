Цвітіння амброзії може спричинити загострення алергії, каже алергологиня з Дніпра Євгенія Дитятковська. Тож радить звертатися до лікарів та оминати місця, де росте цей бур'ян.

Суспільне поспілкувалося з людьми, які потерпають від алергії на амброзію, а також дізналося, чи можна уникнути хвороби та чи штрафують власників нескошених ділянок.

Вікторія Резниченко каже: алергія на амброзію у неї почалась п’ять років тому і з кожним роком стан погіршується. Жінка скосила траву поруч із власним будинком, але прибрати її на всій вулиці не може.

"Ти задихаєшся, ти не можеш дихати постійно. У тебе все перекрито... З цим жити практично неможливо! Це жахливо. Якби хтось посприяв би тому, щоб прибирали амброзію, хоча б в місті, й нам би було набагато легше жити", — говорить вона.

Чому варто зробити тест на алергію

Алергологиня Євгенія Дитятковська говорить, при належному лікуванні симптомів алергії можна позбутись, тому радить звертатись до лікарів не тільки під час загострення, а і за профілактикою. Аби дізнатись, що саме викликає алергію, потрібно робити тест, вартість якого, за словами лікарки, становить понад 4 тисячі гривень.

"Текст робиться один раз в житті, але він нам дає велику інформацію, яку ми знаємо, що являється причиною, можемо лікувати цією причину. А головне — створити дуже правильну дієту, бо порушення дієти може дати ускладнення, це перше. Друге — алергени. Головне лікування — це лікування алергенами, які дають нам можливість напрацювати в організмі захисні антитіла, не ті реагенти, які вступають в взаємодію з амброзією, наприклад, а ті, які її блокують", — пояснює фахівчиня.

Які штрафи за нескошену амброзію та скількох оштрафували

Представник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Замковий каже, за нескошену траву на ділянці перед будинком передбачені штрафи від понад 300 гривень до більше ніж тисячі гривень для фізичних осіб та від понад 700 до більше ніж тисячі для юридичних осіб.

"Якщо виявляють у неналежному станові прилеглу територію, то видають приписи власникам або орендаторам будівлі для приведення до санітарних норм, тобто покоси трави або знищення амброзії. Також це відноситься до власників приватного сектору, які також повинні дивитись слідкувати за своєю прилеглою територією, тобто покосити траву своєчасно і знищувати амброзію", — сказав він.

За словами Руслана Замкового, у Дніпрі від початку року за нескошену траву оштрафували 43 людини. Повідомляти про нескошені території посадовець радить, звернувшись на "гарячу" лінію міськради або до інспекції за номерами: 056 /095 /096 /073 - 732-12-12.

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