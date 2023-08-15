За добу на Запоріжжі через обстріли росіян сталося три пожежі

На Запоріжжі у Василівському і Пологівському районах за добу 14 серпня рятувальники ліквідували три пожежі, які виникли через обстріли армії РФ.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області.

В Оріхові загорівся дах житлового будинку на площі 120 кв.м.

У селі Новопавлівське Пологівського району та смт Степногірськ Василівського району виникли пожежі на відкритій території. Вогонь охопив 2 га.

Усі пожежі рятувальники ліквідували.

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