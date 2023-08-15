Під час бойового завдання загинув студент одеського університету

Під час виконання бойового завдання загинув 21-річний студент Національного університету "Одеська юридична академія" Денис Кухоцький.

Про це 14 серпня написав президент закладу вищої освіти Сергій Ківалов.

На фронт студент пішов добровольцем. Він навчався на факультеті прокуратури та слідства та мав відстрочку від призову, проте, вступив до ЗСУ.

"Неймовірно хоробрий, сміливий, принциповий. Викладачі та одногрупники знали його як відповідального і талановитого студента, надійного та чуйного друга. Блискуче склав державні іспити, через місяць мав розпочати навчання на магістратурі та продовжити здобувати вищу юридичну освіту", — розповів Сергій Ківалов.

Про дату та місце прощання з військовим повідомлять згодом.

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