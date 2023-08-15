НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Понад 60 військових, шість човнів та 9 гармат: Гуменюк про втрати військ РФ на лівому березі Херсонщини
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУТОП РЕГІОНІВРегіони

Понад 60 військових, шість човнів та 9 гармат: Гуменюк про втрати військ РФ на лівому березі Херсонщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Спалена техніка РФ на Херсонщині
Херсонщина. Спалена техніка РФ. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА/Telegram

На лівобережжі Херсонської області за добу Сили оборони знищили шість човнів, десять одиниць автобронетехніки, дев'ять великокаліберних гармат та 63 військовослужбовці армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Обстріли продовжуються. Зараз максимально вкривають практично кожен населений пункт правого берега і намагаються влучати у скупчення людей і житлові сектори. Ми намагаємося максимально полегшити життя правого берега", — сказала Гуменюк.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила про знищення восьми великокаліберних гармат, п'яти мінометів, однієї диверсійно-розвідувальної групи та човна російської армії.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Як &quot;освітню організацію&quot;. У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували &quot;Групу &quot;Вагнера&quot;
Як "освітню організацію". У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували "Групу "Вагнера"
&quot;Ми тут прожили 16 років&quot;. Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
"Ми тут прожили 16 років". Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
Третя штурмова бригада. Прощання із військовослужбовцем Михайлом Колесніком: фото
"Він був патріотом до останнього свого подиху". У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Колесніком
Депутат ОПЗЖ Сіверськ
Депутата "ОПЗЖ" судитимуть за передачу Росії даних про розташування Сил оборони у Сіверську на Донеччині
На початок