На лівобережжі Херсонської області за добу Сили оборони знищили шість човнів, десять одиниць автобронетехніки, дев'ять великокаліберних гармат та 63 військовослужбовці армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Обстріли продовжуються. Зараз максимально вкривають практично кожен населений пункт правого берега і намагаються влучати у скупчення людей і житлові сектори. Ми намагаємося максимально полегшити життя правого берега", — сказала Гуменюк.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила про знищення восьми великокаліберних гармат, п'яти мінометів, однієї диверсійно-розвідувальної групи та човна російської армії.

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