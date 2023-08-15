Дві російські ДРГ зупинили на прикордонні Чернігівщини — Сергій Наєв

У межах Новгород-Сіверської громади військові зупинили спробу перетину державного кордону двома російськими диверсійно-розвідувальними групами. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на своєму Telegram-каналі.

За його словами, наближення до кордону з різних боків двох озброєних груп росіян помітив вартовий посту спостереження, після чого зав’язався стрілецький бій.

"Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно, пише Наєв. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, вони відійшли у зворотному напрямку.

Нагадаємо, що в ніч на 1 серпня на Чернігівщину намагалася проникнути диверсійна група. Тоді прикордонникам вдалося припинити цю спробу.

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