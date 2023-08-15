На Київщині через ракетну атаку Росії працювала ППО

Війська РФ у ніч проти 15 серпня намагалися завдали ракетного удару по Київщині. Працювали сили протиповітряної оборони. Влучань на території області не зафіксовано. Потерпілих немає.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, повітряна тривога в області тривала понад 2 години. Сили ППО завадили потраплянню російський ракет у ціль. Об'єкти критичної або житлової інфраструктури не пошкоджені. Інформація про постраждалих та падіння уламків наразі відсутня.

Очільник Київської ОВА подякував військовим за захист, водночас закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і перебувати в укриттях.