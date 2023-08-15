У тимчасово захопленому населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участі високопоставленого "кадирівського" командира сталася словесна суперечка між "кадирівцями" та дагестанцями. Як наслідок, обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь зі стрілецької зброї.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Під час конфлікту одному з окупантів нанесли поранення, несумісні з життям. Це і призвело до відкритого протистояння між підрозділами. Вони застосували гранатомети, гранати та стрілецьку зброю:

"Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира "кадирівського" підрозділу покарали відправленням на передові позиції", — йдеться у повідомленні.

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