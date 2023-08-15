Унаслідок російських обстрілів Харківської області протягом 14 серпня зазнали поранень десятеро людей, серед них підліток.
Про це йдеться у зведенні керівника обладміністрації Олега Синєгубова.
У селі Подоли Куп'янського району поранені:
- 44-річна жінка;
- 51-річний чоловік.
Під час обстрілу Козачої Лопані Харківського району загинув 34-річний чоловік, поранень зазнали:
- 34-річний чоловік;
- 44-річний чоловік;
- 68-річний чоловік;
- 72-річна жінка.
Російська армія з артилерії обстріляла Бугаївку Чугуївського району, поранення зазнали:
- 14-річний хлопець;
- 62-річна жінка;
- 75-річна жінка.
Також близько 01:00 армія РФ атакувала з повітря Ізюм, легкі поранення отримала 42-річна жінка.
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