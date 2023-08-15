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Протягом 14 серпня на Харківщині внаслідок обстрілів зазнали поранень 10 людей, загинув чоловік
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Протягом 14 серпня на Харківщині внаслідок обстрілів зазнали поранень 10 людей, загинув чоловік

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Протягом 14 серпня на Харківщині внаслідок обстрілів зазнали поранень 10 людей, загинув чоловік
Лікарня у Харкові. Грудень 2022 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Унаслідок російських обстрілів Харківської області протягом 14 серпня зазнали поранень десятеро людей, серед них підліток.

Про це йдеться у зведенні керівника обладміністрації Олега Синєгубова.

У селі Подоли Куп'янського району поранені:

  • 44-річна жінка;
  • 51-річний чоловік.

Під час обстрілу Козачої Лопані Харківського району загинув 34-річний чоловік, поранень зазнали:

  • 34-річний чоловік;
  • 44-річний чоловік;
  • 68-річний чоловік;
  • 72-річна жінка.

Російська армія з артилерії обстріляла Бугаївку Чугуївського району, поранення зазнали:

  • 14-річний хлопець;
  • 62-річна жінка;
  • 75-річна жінка.

Також близько 01:00 армія РФ атакувала з повітря Ізюм, легкі поранення отримала 42-річна жінка.

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