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Герой України Віктор Ніколюк від імені Головнокомандувача ЗСУ нагородив військових, які захищали Чернігів
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Герой України Віктор Ніколюк від імені Головнокомандувача ЗСУ нагородив військових, які захищали Чернігів

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Герой України Віктор Ніколюк від імені Головнокомандувача ЗСУ нагородив військових, які захищали Чернігів
ФОТО: Командування підготовки сухопутних військ

14 серпня командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ та Герой України Віктор Ніколюк від імені Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нагородив військових, які захищали Чернігів в лютому-березні 2022 року. Про це йдеться у повідомленні Віктора Ніколюка у Facebook.

Нагородження одного з військових водіїв
Нагородження одного з військових водіїв. ФОТО: Командування підготовки сухопутних військ

Нагрудні відзнаки ЗСУ "Золотий хрест" отримали водії, які здійснювали під обстрілами евакуацію людей, підвозили боєприпаси на позиції та звʼязківців, аби ті оперативно лагодили звʼязок та доставляли в оточене місто "дорогою життя" речі найпершої потреби.

Нагородження Ольги Зощук "Срібним хрестом" від Валерія Залужного
Нагородження Ольги Зощук "Срібним хрестом". ФОТО: Командування підготовки сухопутних військ

Координувала всю роботу водіїв в той час тимчасово виконувачка обов'язків командира автороти 134-го ОБОЗ старший лейтенант Ольга Зощук, яку відзначили "Срібним хрестом".

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