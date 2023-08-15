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Діти з Дніпропетровщини здобули призові місця на всеукраїнському конкурсі мистецтв "Світи Марії Примаченко"
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Діти з Дніпропетровщини здобули призові місця на всеукраїнському конкурсі мистецтв "Світи Марії Примаченко"

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Діти з Дніпропетровщини здобули призові місця на всеукраїнському конкурсі мистецтв &quot;Світи Марії Примаченко&quot;
Фото: Покровська міська рада

Вихованці Будинку творчості дітей та юнацтва Покрова, що на Дніпропетровщині, отримали відзнаки на Всеукраїнському конкурсі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва "Світи Марії Примаченко". Про це повідомили в пресслужбі міської ради Покрова.

Троє вихованок гуртків "Майстриня" та "Петриківський дивоцвіт" посіли призові місця.

Так, у номінації "Живопис" перше місце здобула робота "Крилатий коник" Марії Остапенко. Малюнок Діани Кустікової "Папуга гріє ніжки на пісочку" теж був відзначений журі. У номінації "Живопис" художниця посіла третє місце.

У номінації "Авторська техніка" Марія Гармаш представляла роботу у техніці "квілінг" "Півнику мій голосний" та виборола третє місце.

Юні митці з Покрова здобули призові місця на всеукраїнському конкурсі мистецтв «Світи Марії Примаченко»
"Півнику мій голосний". Фото: Покровська міська рада

Роботи дітей з Покрова представлені на виставці «Світи Марії Примаченко», розгорнутої у рамках проєкту "Шляхетні хроніки. Марія Примаченко" в Києві.

Що відомо про Марію Приймаченко та її творчу спадщину

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