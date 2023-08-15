Вихованці Будинку творчості дітей та юнацтва Покрова, що на Дніпропетровщині, отримали відзнаки на Всеукраїнському конкурсі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва "Світи Марії Примаченко". Про це повідомили в пресслужбі міської ради Покрова.
Троє вихованок гуртків "Майстриня" та "Петриківський дивоцвіт" посіли призові місця.
Так, у номінації "Живопис" перше місце здобула робота "Крилатий коник" Марії Остапенко. Малюнок Діани Кустікової "Папуга гріє ніжки на пісочку" теж був відзначений журі. У номінації "Живопис" художниця посіла третє місце.
У номінації "Авторська техніка" Марія Гармаш представляла роботу у техніці "квілінг" "Півнику мій голосний" та виборола третє місце.
Роботи дітей з Покрова представлені на виставці «Світи Марії Примаченко», розгорнутої у рамках проєкту "Шляхетні хроніки. Марія Примаченко" в Києві.
Що відомо про Марію Приймаченко та її творчу спадщину
- Раніше Суспільне розповідало, що у лютому 2022 року у смт Іванків Київської області, росіяни знищили місцевий музей, де зберігалося близько 200 творів Марії Приймаченко. Частинку колекції вдалося врятувати.
- Картину Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока", яка вціліла у зруйнованому росіянами музеї, продали на благодійному аукціоні за $500 тис.
- 21 вересня 2022 року у столиці відкрили виставку врятованих картин художниці.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро