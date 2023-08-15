Росіянину, який катував цивільних на Вовчанському агрегатному заводі, оголосили підозру — прокуратура

Росіянину, який, за версією правоохоронців, катував жителів Вовчанська в період окупації, повідомили про підозру.

За даними слідства, він затримував цивільних та допитував їх, катуючи струмом та побоями, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, з 5 червня по 10 вересня 2022 року "старший оперуповноважений" одного з управлінь "міністерства внутрішніх справ "ЛНР" спільно з військовими РФ катували цивільного на Вовчанському агрегатному заводі.