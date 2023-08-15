Останні новини та події Харкова та Харківської області 15 серпня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Росіянину, який катував цивільних на Вовчанському агрегатному заводі, оголосили підозру — прокуратура
Росіянину, який, за версією правоохоронців, катував жителів Вовчанська в період окупації, повідомили про підозру.
За даними слідства, він затримував цивільних та допитував їх, катуючи струмом та побоями, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.
За версією слідства, з 5 червня по 10 вересня 2022 року "старший оперуповноважений" одного з управлінь "міністерства внутрішніх справ "ЛНР" спільно з військовими РФ катували цивільного на Вовчанському агрегатному заводі.
Рух по вулиці Манізера та провулку Лопатинському в Харкові обмежили до кінця вересня
Обмеження руху пов'язані з заміною теплотраси та роботами на магістральному трубопроводі, повідомили в міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.
Проїзд вулицею Манізера на ділянці від провулка Синельникова до провулка Каплунівського обмежений до 17:00 30 вересня. Транспорт зможе їздити по вільній смузі.
Також рух транспорту заборонений у провулку Лопатинському на ділянці від вулиці Кооперативної до вулиці Ковальської до 1 жовтня. Обʼїхати ділянку можна прилеглими вулицями.
У центрі Харкова розписують забиті вікна петриківським розписом
Петриківським розписом розмальовують забиті після вибухів вікна у центрі Харкова.
Художниця Катерина Ковшар разом зі студентами доєдналася до проєкту іншої мисткині — Карини Жернової з Ізюма, яка малює птахів на пошкоджених обстрілами будинках.
Медики не встигли доїхати до сина жительки Старого Салтова через окупацію РФ
Під час окупації росіянами Старого Салтова на Харківщині жителька селища Лілія Ігнатова не змогла викликати "швидку" допомогу сину з інвалідністю, який згодом помер.
Свою історію жінка розповіла Суспільне Харків.
Три авіаційні удари завдала РФ по населених пунктах Харківщини — Генштаб
Російські військові завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового та Вільшанки на Харківщині, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Також намагалися вести наступальні дії південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки.
На слобожанському напрямку під обстріли артилерії та мінометів потрапили:
- Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне.
На куп'янському напрямку РФ завдала ударів по:
- Куп'янську, Піщаному, Чернещині.
"До нас бояться їхати водії з дровами". Керівниця прифронтової Дворічанської громади — про підготовку до зими
У прифронтовій Дворічанській громаді Харківщини готуються до зими. На 15 серпня у громаді лишаються 1044 людини, розповіла Суспільне Харків керівниця Дворічанської СВА Галина Турбаба.
"Люди вимагають дров, буржуйок, генераторів. Ми забезпечуємо людей, нам передають генератори, ми їх передаємо у села, де немає світла. Генератори туди передаємо для колективного використання. Є непорозуміння, кожен хоче у свій двір генератор. Ми розуміємо, що під час зими буде проблема з дровами, бо деревину нам не завезуть, якщо ми десь зможемо її закупити, то з завезенням проблема — до нас небезпечно їхати. Відмовляються водії. Те саме і з гуманітарною допомогою — розвозимо самі", — каже вона.
Трамвай №20 змінить маршрут з 10:00 до 16:00 16 серпня
Це повʼязано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у міськраді з посиланням на Департамент інфраструктури.
У цей час трамвай курсуватиме так:
- розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — розворотне коло "вул. Новгородська".
Також на час ремонту колії курсуватиме автобус №221 за маршрутом:
- просп. Перемоги (розворотне коло трамвая) — просп. Перемоги — вул. Клочківська — вул. Новгородська.
"Це не знайшло відгуку у суспільства": Терехов — про центр поблизу Саржиного яру
"Багатофункціональний центр" мав бути зведений не у Саржиному яру, а поблизу, але через те, що ця ідея "не знайшла відгуку у суспільства", нині міський голова Ігор Терехов не розглядає цю земельну ділянку як можливу для забудови.
Про це він сказав під час брифінгу 15 серпня, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків.
Рятувальники загасили вогонь у приватному будинку Вовчанська, який виник через обстріл
Про це повідомили в обласному управлінні рятувальників.
"15 серпня орієнтовно о 12:00 ворог вдарив з артилерії по Вовчанську. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, який загорівся. О 14:25 пожежа площею 300 кв.м була остаточно приборкана. Поранених немає", — йдеться у повідомленні.
Уряд виділив 911,5 мільйона гривень для Харківщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 мільйона гривень для Харківщини та понад 363 мільйони гривень для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", — зазначив посадовець.
За словами Шмигаля, замовниками та виконавцями відповідних робіт є обласні військові адміністрації.
Пошкоджений ударом РФ будинок на вулиці Свободи 11/13 у Харкові чекає економічна експертиза
Про це під час брифінгу 15 серпня сказав міський голова Ігор Терехов, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків.
"Рішення (про знесення будинків — ред.) приймалося не Харківською міською радою. Коли звернулися люди, ми дійсно замовили інструментальну експертизу на усі, це не стосується лише цього житлового будинку, а й інших, що розміщені у центральній частині Харкова. І дійсно, що стосується цього будинку, є експертиза, що каже, що його може бути відновлено. Крім цього ми повинні розуміти, яка буде економічна експертиза, скільки це буде коштувати. Коли ми знайдемо розумний компроміс, ми це оприлюднимо. Економічна експертиза буде починатися", — сказав Терехов.
Обстріл Куп'янська: пошкоджено будинок
Армія РФ в ніч на 15 серпня обстріляла Куп'янськ, розказав Суспільне Харків начальник місцевої військової адміністрації Андрій Беседін.
"Поранених немає. Обстріл був на початку першої ночі. Били по житловому масиву, це приватний сектор. Обстріл був, попередньо, з РСЗВ. Пошкоджений один будинок, будинки поруч зазнали незначних руйнувань. Людей, які були в будинках, врятували стіни", — сказав Беседін.
Погода на 16 серпня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 14-19°, вдень 27-32°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 16-18°, вдень 29-31°.
Скільки людей отримають разові виплати до Дня незалежності на Харківщині
У Харківській області такі виплати отримають близько 40 тис. людей, однак їхня кількість може збільшитися, сказала Суспільне Харків перша заступниця начальника обласного управління Пенсійного фонду України Галина Баєва.
"Всім, хто отримує пенсії, має статус учасника бойових дій і право на цю виплату, вже отримали разом з пенсією виплати. Ті, хто перебувають на службі й отримують грошове забезпечення і не є пенсіонерами з інвалідністю, їхні організації подають нам такі заявки, їм теж уже створена заявка і буде виплачено до 24 серпня гроші. Хто не є людьми з інвалідністю, пенсіонерами, не перебувають на службі, але мають право на виплату, самостійно звертаються до Пенсійного фонду, і їм теж буде виплачено допомогу. Наразі тим, кому нараховано, і тих, хто звернувся до нас, близько 40 тисяч людей", — сказала Галина Баєва.
РФ вночі обстріляла Куп'янськ
"15 серпня близько 00:50 ворог вкотре обстріляв з артилерії м. Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок", — сказано у повідомленні пресслужби облпрокуратури.
Жителі Харківщини можуть зареєструвати права на нерухоме майно у "Дії"
Харківську область додали до переліку регіонів, жителі яких можуть зареєструвати право на нерухоме майно через"Дію", повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Пошкоджені кладовища Харкова внаслідок обстрілів РФ. В екоінспекції назвали суму збитків
Екологи зафіксували часткові руйнування на 12 цвинтарях, повідомила Державна екоінспекція у Харківській області.
"Тільки на кладовищах КП "Ритуал" Харкова в результаті засмічення земельних ресурсів частковим руйнуванням 12 кладовищ завдано шкоди довкіллю на загальну суму 95 170 877, 33 гривні", — сказано у повідомленні.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
Протягом 14 серпня армія сапери знешкодили 72 боєприпаси РФ, повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.
Сапери обстежили близько 5 га території, з них 0,5 га за допомогою машин механізованого розмінування, 6,7 км ліній електропередач і 10 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Протягом 14 серпня рятувальники гасили три пожежі після обстрілів
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Пожежі сталися у:
- с. Курилівка — горіли господарчі споруди на площі 250 кв. м;
- с. Веселе — горіла господарча споруда на площі 50 кв. м;
- с. Бугаївка — горів дах господарчої споруди на площі 10 кв. м.
Протягом 14 серпня на Харківщині внаслідок обстрілів зазнали поранень 10 людей, чоловік загинув
У селі Подоли Куп'янського району поранені:
- 44-річна жінка;
- 51-річний чоловік.
Під час обстрілу Козачої Лопані Харківського району загинув 34-річний чоловік, поранень зазнали:
- 34-річний чоловік;
- 44-річний чоловік;
- 68-річний чоловік;
- 72-річна жінка.
Російська армія з артилерії обстріляла Бугаївку Чугуївського району, поранення зазнали:
- 14-річний хлопець;
- 62-річна жінка;
- 75-річна жінка.
Також близько 01:00 армія РФ атакувала з повітря Ізюм, легкі поранення отримала 42-річна жінка.
Погода на 15 серпня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 14-19°, вдень 26-31°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 14-16°, вдень 28-30°.
Цього дня рік тому: Харківщина 15 серпня 2022 року
- У Харкові вночі чули щонайменше 12 вибухів. Семеро людей отримали поранення.
- РФ 15 серпня обстріляла Харків "Градами".
- На залізничному вокзалі у Харкові почали перевіряти багаж пасажирів.
- Бійці "Азов Харків" у Терновій знищили окупантів та їхню техніку.
- З окупованих територій на Харківщині евакуювали майже 800 людей.