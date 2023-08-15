Реактивні системи залпового вогню та міномети. Армія РФ обстріляла Миколаївщину

Російські війська протягом 14 серпня обстріляли узбережжя Очакова та акваторію Очаківської громади. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, що 14 серпня о 10:40 з реактивних систем залпового вогню російська армія завдавала ударів по узбережжю міста Очаків. Поранених та загиблих немає.

Також 14 серпня з 10:52 до 11:02 під мінометним обстрілом армії Російської Федерації перебувала акваторія Очаківської громади. Поранених та загиблих немає.

За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 14 та ніч 15 серпня минули без обстрілів.

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