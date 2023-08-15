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Реактивні системи залпового вогню та міномети. Армія РФ обстріляла Миколаївщину
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Реактивні системи залпового вогню та міномети. Армія РФ обстріляла Миколаївщину

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Російські війська протягом 14 серпня обстріляли узбережжя Очакова та акваторію Очаківської громади. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, що 14 серпня о 10:40 з реактивних систем залпового вогню російська армія завдавала ударів по узбережжю міста Очаків. Поранених та загиблих немає.

Також 14 серпня з 10:52 до 11:02 під мінометним обстрілом армії Російської Федерації перебувала акваторія Очаківської громади. Поранених та загиблих немає.

За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 14 та ніч 15 серпня минули без обстрілів.

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