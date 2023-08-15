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Військові РФ за минулу добу обстріляли 29 населених пунктів на Запоріжжі
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Військові РФ за минулу добу обстріляли 29 населених пунктів на Запоріжжі

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Армія РФ обстріляла Запорізьку область 14.08.2023
Наслідки обстрілу села Степне. Запорізька область, 14 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Протягом минулої доби, 14 серпня, російські військові обстріляли 29 населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Загалом армія РФ 107 разів обстріляла міста та села Запорізької області:

Військові РФ за минулу добу обстріляли 29 населених пунктів на Запоріжжі
Наслідки обстрілів. Запорізька область, 15 серпня 2023 року. Фото: ЗОВА
  • два авіаудари завдала по Оріхову та Таврійському,
  • 4 ракетних удари — по Степному;
  • з РСЗВ 6 разів атакувала Павлівку, Новодарівку, Темирівку, Ольгівське та Білогір'я;
  • тричі застосовувала БПЛА по Залізничному та Новодарівці;
  • 92 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів.

"Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", — зазначили в адміністрації.

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