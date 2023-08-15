14 серпня в Нікополі на Дніпропетровщині вручили державні нагороди українським військовослужбовцям та сім’ям загиблих бійців. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Нікополя.

Відзнаки вручили міський голова Нікополя Олександр Саюк та начальник Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Сергій Дарєєв.

Медалями "Захиснику Вітчизни" нагороджено солдата Руслана Гаріфулліна та старшого солдата Геннадія Баданова.

Медаллю “Захиснику Вітчизни” й орденом "За мужність" відзначили старшого сержанта Олега Нікольцева (посмертно). Також посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня солдатів Степана Гарвасюка, Олександра Рикуна та Івана Леонова.

Медалі "Захиснику Вітчизни" посмертно удостоєний сержант Андрій Коваленко.

"Ми маємо бути вдячними захисникам, які щодня боронять нашу державу та памʼятати героїв, які віддали своє життя, щоб урятувати нашу країну та свободу", – сказано в повідомленні.

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