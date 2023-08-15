П'ятсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

"Допомоги у держави не просимо": як працює Дунайське пароплавство на Одещині після атаки РФ

Співробітників Українського Дунайського пароплавства тимчасово розмістили в іншому місці через пошкодження їхньої будівлі через атаку 2 серпня по Одещині.

Про це повідомили в пресслужбі установи.

2 серпня Росія вдарила по місту Ізмаїл, де зруйнували морвокзал, елеватори та адміністрацію Українського Дунайського пароплавства. Її скляний фасад отримав значні пошкодження. Наразі керівництво оцінює завдану шкоду та визначає шляхи відновлення, зокрема вже відомо про потребу реконструкції будівель та приміщень УДП.

"Допомоги у держави не просимо, впораємось власними силами. Сьогодні кожна бюджетна гривня має передусім витрачатись на потреби фронту", — зазначили в повідомленні.

Керівництво УДП звертається до Комітету ВРУ аби внести зміни у фінансовий план підприємства.

Також там додали, що через припинення "зернового коридору" збільшився попит на дунайські річкові перевезення. Крім цього, пароплавство підписало угоду з International Finance Corporation, яка є структурою Світового Банку. Проєкт сприятиме міжнародним інвестиціям.