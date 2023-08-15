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П'ятсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

П'ятсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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П'ятсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Український військовий спостерігає, як реактивна система залпового вогню "Град" стріляє снарядами з листівками біля Бахмута, Донецька область, Україна, 13 серпня 2023 р., AP

Ніч з 14 на 15 серпня минула під сигнали повітряної тривоги. Більше про події в регіоні читайте у хроніці.

"Допомоги у держави не просимо": як працює Дунайське пароплавство на Одещині після атаки РФ

Співробітників Українського Дунайського пароплавства тимчасово розмістили в іншому місці через пошкодження їхньої будівлі через атаку 2 серпня по Одещині.

Про це повідомили в пресслужбі установи.

2 серпня Росія вдарила по місту Ізмаїл, де зруйнували морвокзал, елеватори та адміністрацію Українського Дунайського пароплавства. Її скляний фасад отримав значні пошкодження. Наразі керівництво оцінює завдану шкоду та визначає шляхи відновлення, зокрема вже відомо про потребу реконструкції будівель та приміщень УДП.

"Допомоги у держави не просимо, впораємось власними силами. Сьогодні кожна бюджетна гривня має передусім витрачатись на потреби фронту", — зазначили в повідомленні.

Керівництво УДП звертається до Комітету ВРУ аби внести зміни у фінансовий план підприємства.

Також там додали, що через припинення "зернового коридору" збільшився попит на дунайські річкові перевезення. Крім цього, пароплавство підписало угоду з International Finance Corporation, яка є структурою Світового Банку. Проєкт сприятиме міжнародним інвестиціям.

Через нічну атаку в Одесі пошкодило історичну забудову та близько 30 пам'яток культурної спадщини — МКІП

Через нічну атаку по Одесі 14 серпня в місті пошкодило близько 10 кварталів історичної забудови в Центральному історичному ареалі. Також руйнувань зазнали близько 30 памʼяток культурної спадщини.

Про це 14 серпня повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Серед пошкоджених пам'яток архітектури: гуртожиток Одеського коледжу мистецтв імені Данькевича, музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського та пʼять навчальних корпусів педагогічного університету імені Ушинського. В основному в будівлях культурної спадщини вибите скло віконних прорізів, зруйновані внутрішні та зовнішні оздоблення, понівечені віконні рами.

Виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету також зазнали пошкоджень.

Комісія з обстеження встановила, що через обстріл на цеглевих конструкціях, біля вікон виникли тріщини та відстало зовнішнє штукатурне оздоблення фасаду. У деяких приміщеннях вибуховою хвилею вибило скло та пошкоджено віконні рами. Однак бетонні та несучі елементи будівлі не зазнали значних руйнувань. Працівники склали акти пошкоджень та направили до поліції. Наразі готуються документи про відкриття кримінального провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

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