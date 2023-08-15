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На півдні Франції масштабна лісова пожежа, вогонь гасять пів тисячі рятувальників
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На півдні Франції масштабна лісова пожежа, вогонь гасять пів тисячі рятувальників

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Пожежа у Східних Піренеях, 15 серпня 2023 року, Х (колишній Twitter) /Sécurité Civile
Пожежа у Східних Піренеях, 15 серпня 2023 року, Фото: Х (колишній Twitter) /Sécurité Civile

На півдні Франції у департаменті Східні Піренеї виникла значна лісова пожежа. До ліквідації займання залучені понад 500 пожежників та авіація.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

"Вкрай небезпечна пожежа почалася у Східних Піренеях. Закликаю населення та відпочивальників до підвищеної пильності. Залучені великі ресурси: 13 літаків, три гелікоптери та понад 500 пожежників", — написав міністр у соціальній мережі.

За інформацією французького телеканалу BFMTV, пожежа виникла ввечері у понеділок, 14 серпня, у комуні Сен-Андре. Щонайменше 3000 людей евакуювали. Населені пункти Сен-Андре, Соред і Аржеле-сюр-Мер перебувають під загрозою. Уже відомо, що вигоріло понад 530 гектарів.

"Ми зіткнулися з пожежею, якої ніколи не бачили. Наше місто сильно постраждало, є багато збитків. Це катастрофічна ситуація", — заявив в ефірі місцевого радіо мер Сент-Андре Самуель Молі.

У соцмережах очевидці називають ситуацію "апокаліптичною". Люди публікують відео з місця події та пишуть, що під час гасіння вогню згоріло два пожежні автомобілі.

Вогняні катастрофи світу 2023 року

У травні цього року лісові пожежі охопили Канаду. Вони побили рекорди за загальною кількістю вигорілих площ та витратами на боротьбу з вогнем. Дим від пожеж спричинив проблеми зі здоров'ям людей, які живуть як у Канаді, так і в Сполучених Штатах, зазначають експерти з охорони здоров'я. Вогонь з Канади дістався східного узбережжя та захід США. Також на сході Нью-Йорк накрив дим, від якого усе місто стало помаранчевим.

У червні сильні пожежі почали вирувати й у Європі. Одна з найсильніших нині у Греції. Там стовпчики термометрів сягнули позначки в понад 46 градусів за Цельсієм.

У Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію через. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Близько 19 000 людей були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.

Грецька пожежна служба заявляє, що загалом ситуація на острові є однією з найскладніших, з якими доводилося стикатися. Рятувальники попереджають, що вона може погіршитися, зокрема через вітер. Є повідомлення про загиблих від пожеж.

Італія стикнулася із низкою кліматичних катастроф. На півдні країни вирують лісові пожежі у той час, коли північні регіони переживають сильні шторми та вітри, які виривали з корінням дерева та підіймати дахи з будівель.

У вівторок вранці, 25 липня, на італійському острові Сицилія поблизу аеропорту Палермо спалахнула пожежа. Вогонь досяг периметра летовища і змусив скасувати всі авіарейси. В Італії мінімум семеро людей загинули від вогню.

Лісові пожежі, викликані спекою, сухою погодою та сильним вітром, спалахнули щонайменше в дев’яти країнах Середземномор’я, а вогонь поширився на Хорватію та Португалію.

У Франції лісові пожежі виникли неподалік від міжнародного аеропорту Ніцци. У департаменті Буш-дю-Рон оголошено "червону тривогу", оскільки влада бачить "дуже високий ризик" лісових пожеж. Також понад 300 пожежників боролися з вогнем поблизу міста Арль.

У Хорватії пожежі поширилися на південь від міста Дубровник на Адріатичному морі. Вітер був настільки сильним, що пожежна авіація не могла злетіти.

В Іспанії через лісову пожежу в центрі острова Гран-Канарія евакуювали кілька сотень селян. Над гасінням 200 гектарів лісу працюють близько 100 пожежників і дев'ять літаків.

У Португалії пожежа виникла в гірському районі парку Сінтра-Кашкайш, який охоплює приблизно 145 кв. км. Кількох людей евакуювали. На гасіння пожежі залучили 600 пожежників та літаки.

У Туреччині евакуювали лікарню та десяток будинків у прибережному місті Кемер, де пожежники третій день борються з лісовими пожежами. Щонайменше 10 літаків, 22 гелікоптери та сотні пожежників були залучені для гасіння пожежі.

На Гаваях у ніч на 10 серпня лісові пожежі спалахнули на Гаваях. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 99

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