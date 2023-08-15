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Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій
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Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій

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Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій
Військові кораблі. Ілюстративне фото: pexels

Армія РФ повернула на бойове чергування у Чорне море бойовий фрегат "Адмірал Макаров" з загальним залпом до восьми ракет типу "Калібр".

Про це ввечері 14 липня повідомили в ОК "Південь".

Також станом на 23:20 зафіксована активність стратегічної авіації РФ. Загальний залп всіх літаків складає до 16 ракет Х-101/555.

В ОК "Південь" закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

13 липня начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що у Чорному морі перебуває розгорнуте корабельне угрупування РФ: і бойові кораблі, і судна забезпечення, і патрульні катери прикордонників

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