В Краматорську пролунали вибухи та зайнялась пожежа

Вночі 14 серпня у Краматорську на Донеччині було чутно звуки вибухів, повідомив кореспондент Суспільного.

Вибухи було чутно близько близько 23:30.

Повітряну тривогу у Донецькій області оголосили близько 23:25. Вона тривала понад пів години, до 00:15 15 серпня.

Водночас, як повідомив наш кореспондент, у місті зайнялась пожежа.

Оноволено о 9:00 15 серпня. За даними обласної прокуратури, обстрілом в ніч на 15 серпня у Краматорську зруйнована продуктова база, яка згоріла. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна поранена, розказали у міській військової адміністрації. Там додали, що протягом

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