У Житомирі попрощалися із полеглим воїном Андрієм Дреботом

14 серпня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим 46-річним військовослужбовцем Андрієм Дреботом. Старший лейтенант Андрій Дребот загинув дев'ятого серпня поблизу села Стельмахівка на Луганщині.

Побратим Андрія Володимир Ткач розповів, що його товариш добровольцем пішов на військову службу в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"З перших днів повномасштабної війни він добровольцем прийшов на пункт збору. З того часу ніс службу, займався підготовкою особового складу", — каже Володимир.

Володимир Ткач. Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

"Дуже жаль, ми вже хоронимо третього свого побратима, — говорить побратим загиблого воїна Юрій Фесько. — На серці дуже тяжко, гинуть, в основному, кращі. Але ми їх ніколи не забудемо, будемо пам’ятати своїх побратимів, за можливості будемо допомагати їхнім сім’ям".

Юрій Фесько. Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

До вторгнення Андрій Дребот мав власну справу.

"Андрій Володимирович народився в 1977 році на Рівненщині, в місті Костопіль. Там закінчив загальноосвітню школу — дев'ять класів, після цього закінчив сільськогосподарський технікум і після технікума він успішно склав іспити і став студентом Київського національного аграрного університету. Після закінчення він тривалий час працював у сфері сільського господарства і працював землевпорядником", — розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

Ольга Юрченко. Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

Загинув Андрій дев'ятого серпня поблизу села Стельмахівка на Луганщині. У загиблого воїна-захисника України залишилася дружина і троє дітей.

Вічна слава і світла пам'ять нашому Герою.