У Звягельській територіальній громаді на Житомирщині шукають можливості очистити від мулу та підводних бур'янів русло річки Случ, яка є одним із джерел постачання води у місто. Для цього вивчають досвід сусідніх громад та хочуть придбати спеціальну техніку.

Про це Суспільному розповів керівник управління житлово-комунального господарства Звягельської міськради Олег Годун.

За його словами, вода у річці Случ, яка на Житомирщині протікає територіями Баранівської, Звягельської та Городницької громад, не відповідає санітарним вимогам та нормам. Серед причин — замулене та поросле бур'янами дно, заболочення берегів та перевищення вмісту шкідливих речовин через скиди побутових і виробничих відходів.

Замулена та брудна: У Звягельській громаді на Житомирщині хочуть почистити русло річки Случ. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Олег Годун каже, що для очищення русла річки Случ у Звягельській громаді придбають спеціальне обладання. Звягельська громада, серпень 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Аналіз нашої водної артерії показав, що вона є дуже замуленою, забрудненою та з перевищеним вмістом кольоровості. У багатьох місцях дно густо покрите рослинністю, спостерігається заболочення берегів. У минулому році фахівці комплексно обстежували річку, брали аналізи для досліджень. Результати показали перевищення рівня забрудненості за багатьма показниками. І це свідчить про те, що деякі жителі громади спускають у річку каналізаційні стоки, а також відходи від сільськогосподарських робіт. Над цим питанням працює інспекція з благоустрою, знаходить порушників і відповідно карає", — розповів Олег Годун.

Ситуація погіршилася після того, як у річку Хомора, яка впадає у Случ, почав скидати відходи виробництва Понінківський картонний комбінат, що у Хмельницькій області. Починаючи із 2016 року, Держекоінспекція періодично фіксувала підвищення рівня забрудненості річки та замулення дна, що неодноразово супроводжувалося протестами місцевих жителів.

У 2018 році представники комбінату надали план реконструкції очисних споруд підприємства. Після того нових скидів у річку Случ не фіксують, проте, за словами посадовця, наслідки попередніх досі відчуваються.

Наслідки скидів у річку промислових відходів Понінківського картонного комбінату відчуваються досі. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Олег Годун розповів, що у 2023 році у міській раді вивчали досвід очищення річок від мулу в інших громадах. Окрім того, на реалізацію заходів із очищення річки із міського бюджету передбачили 9,5 мільйонів гривень. За ці гроші хочуть придбати спеціальне обладнання.

"Ми вивчили досвід очищення русла річки Коростенської міської ради. Вони купили багатофункціональну комплексну установку амфібію Truxor, за допомогою якої розчищають дно від мулу. З міського бюджету ми виділили гроші на придбання такої ж із додатковим обладнанням. Тож, сподіваємося, що зможемо хоч частково очистити водне плесо від зарослів", — сказав Олег Годун.

Замулена та брудна: У Звягельській громаді на Житомирщині хочуть почистити русло річки Случ. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

За словами керівника відділу благоустрою та екології Звягельської міськради Олексія Кострикова, для того, щоб повністю очистити річку, окрім комплексної установки, також потрібна інша техніка.

За словами Олексія Кострикова, роботи із очищення русла можуть бути ускладнені, бо дно річки різноструктурне. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Основною проблемою в очищенні річки Случ є те, що її дно різноструктурне та рельєфне, і через це потрібна різна техніка. А це може суттєво вплинути на вартість очищення, розроблення проєкту та виконання робіт. Фахівці порахували, що тільки сам проєкт із очищення річки може коштувати приблизно один мільйон гривень. Але якщо говорити про комплексне очищення, то це сотні мільйонів гривень, а то і більше", — каже Олексій Костриков.

Замулена та брудна: У Звягельській громаді на Житомирщині хочуть почистити русло річки Случ. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

На думку кандидата біологічних наук Івана Хомяка, перш ніж приступати до очищення русла річки, потрібно розпочати із усунення причин його забруднення.

Іван Хомяк каже, що перед тим, як чистити русло річки, потрібно усунути причини його забруднення. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Я вважаю, що причин забруднення річки Случ у Звягельській громаді є декілька. Перша — це побутові скиди та скиди від виробництва. Друга — зменшення води у річці, тобто відсутність природних джерел. Тож, потрібно до розв'язання проблеми підходити комплексно. Треба ліквідувати наслідки попереднього забруднення. Такі спроби очищення річок в Україні вже виконувалися раніше. Про позитивний досвід важко говорити, швидше за все – це дуже дорого", — сказав Іван Хомяк.

Микола Цілик 15 років працює старшим водолазом на Звягельській рятувальній станції. Чоловік розповів, що в окремих місцях рівень замулення Случі сягає 60 сантиметрів.

Микола Цілик розповів, що замулення русла річки Случ у деяких місцях сягає до 60 сантиметрів. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Ще декілька років тому такого не було. Дно колись було чисте, і вода була набагато чистіша. Зараз ми бачимо, що річка заростає, мул на дні накопичується. Були випадки, що і раки гинули, і рибу викидало на берег. Це із Понінкою було пов’язано — картонна фабрика скидала нечистоти. Хоча результати аналізів води зараз кращі у порівнянні з тими, які були, проте ми бачимо: бур'ян як ріс, так і росте", — каже Микола Цілик.

Жителька Звягельської громади Лілія розповіла, що вода у річці брудна, і її потрібно чистити. Жінка каже, що представники місцевого самоврядування тільки обіцяють, але не чистять річку.

"То тут мости роблять, то там, а річку не чистять, тільки обіцяють", — каже Лілія.

За словами іншої жительки громади Тетяни, табличка із написом "Купатися заборонено" біля річки вставлена стільки, скільки вона себе пам'ятає.

Це підтверджує і житель громади Євгеній.

"Так, таблички висять не перший рік, але я все одно тут плаваю. Ми знаємо, що стан довкілля у нас не найкращий, але що зробиш", — сказав Євгеній.

Замулена та брудна: У Звягельській громаді на Житомирщині хочуть почистити русло річки Случ. Звягельська громада, серпень 2023. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Минулого року розчищали русло річки Тетерів у Житомирі після того, як військові попросили спустити водосховище для підтоплення переправ російських військ на Київщині у березні 2022 року. Тоді на очищення русла та ремонт греблі витратити понад дев'ять мільйонів гривень.

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