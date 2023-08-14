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"У вересні спливає строк давності, напруга зростає": суд у справі про смерть дитини у кропивницькій лікарні
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"У вересні спливає строк давності, напруга зростає": суд у справі про смерть дитини у кропивницькій лікарні

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&quot;У вересні спливає строк давності, напруга зростає&quot;: суд у справі про смерть дитини у кропивницькій лікарні
Суспільне Кропивницький

Майже два роки у Ленінському суді Кропивницького розглядається справа про причетність лікарки-гастроентеролога Кіровоградської обласної дитячої лікарні до смерті 11-річної Олі Гаврилової. Дівчинці поставили діагноз запалення кишківника, через пів року вона померла від двох інсультів та руйнації тромбоцитів у крові. Батьки звинувачують лікарку Надію Котарєву у неправильно призначених ліках, лікарка вважає — винні у смерті дитини її батьки.

Строк давності в кримінальній справі спливає у вересні цього року, говорить адвокатка потерпілої сторони Олена Прібиткова.

"Є велика ймовірність, що через це обвинувачена може уникнути кримінальної відповідальності. Тому напруга наростає. Батьки втратили дитину, і ще їм доводиться слухати ті речі, які вважає за потрібне говорити обвинувачена. Вона все говорить тактовно, але цілеспрямовано перекладає вину на батьків".

Процесуально жодних порушень у веденні судових засіданнях немає, говорить Олена Прібиткова.

Друге засідання поспіль проходить допит обвинуваченої. Надія Котарєва розповідає своє бачення тих подій, говорить захисник підозрюваної Андрій Бірюков. "Вона ще не закінчила викладати свій фаховий, медичний погляд на справу. Після фіналу цієї частини процесу ми готові будемо детально викласти її аргументи".

Це засідання відбулось 10 серпня. "Процедура така, — розповідає Олена Прібиткова, — обвинувачена має право викласти свою думку, а надалі вже ставляться уточнювальні питання іншими учасниками судового процесу. Спочатку питання поставить її захисник, якщо у цьому є потреба, потім прокурор, потому потерпілі та їх представники".

Наступне засідання суду відбудеться 1 вересня. Його перенесли, бо обвинувачена під час останнього допиту почувала себе погано. До 1 вересня суд йде у відпустку.

Історію хвороби доньки Суспільному розповів батько Олі Володимир Гаврилов. Вона почалась весною 2018 року, коли дитина пожалілась на болі у животі. Побоювання, що судовий процес затягують, сторона обвинувачення озвучила рік тому.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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