За день на Сумщині зареєстрували 156 вибухів внаслідок російських обстрілів

За день, 14 серпня, на Сумщині зафіксували 156 вибухів внаслідок 22-ох обстрілів з території Росії.
Під обстрілами опинилися 7 громад області, повідомили в ОВА. За попередньою інформацією, травмованих і руйнувань немає.
Які громади були під обстрілами росіян 14 серпня
- Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів) та артилерійський (5 вибухів). З гелікоптера були запущені ракети НАР (3 вибухи).
- Білопільська громада: мінометні обстріли (57 вибухів). З гелікоптера здійснено пуски рекет НАР (3 вибухів), з безпілотників були скидання ВОГ (9 вибухів).
- Шалигинська громада: мінометний обстріл (12 вибухів).
- Середино-Будська громада: артилерійський обстріл (7 вибухів) та обстріл з мінометів (12 вибухів).
- Краснопільська громада: артилерійські обстріли (15 вибухів) та мінометні (7 вибухів).
- Есманська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: гранатометний обстріл (18 вибухів).
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