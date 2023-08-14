За день на Сумщині зареєстрували 156 вибухів внаслідок російських обстрілів

За день, 14 серпня, на Сумщині зафіксували 156 вибухів внаслідок 22-ох обстрілів з території Росії.

Під обстрілами опинилися 7 громад області, повідомили в ОВА. За попередньою інформацією, травмованих і руйнувань немає.

Які громади були під обстрілами росіян 14 серпня

Хотінська громада : мінометний обстріл (6 вибухів) та артилерійський (5 вибухів). З гелікоптера були запущені ракети НАР (3 вибухи).

: мінометний обстріл (6 вибухів) та артилерійський (5 вибухів). З гелікоптера були запущені ракети НАР (3 вибухи). Білопільська громада: мінометні обстріли (57 вибухів). З гелікоптера здійснено пуски рекет НАР (3 вибухів), з безпілотників були скидання ВОГ (9 вибухів).

мінометні обстріли (57 вибухів). З гелікоптера здійснено пуски рекет НАР (3 вибухів), з безпілотників були скидання ВОГ (9 вибухів). Шалигинська громада: мінометний обстріл (12 вибухів).

мінометний обстріл (12 вибухів). Середино-Будська громада : артилерійський обстріл (7 вибухів) та обстріл з мінометів (12 вибухів).

: артилерійський обстріл (7 вибухів) та обстріл з мінометів (12 вибухів). Краснопільська громада: артилерійські обстріли (15 вибухів) та мінометні (7 вибухів).

артилерійські обстріли (15 вибухів) та мінометні (7 вибухів). Есманська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

мінометний обстріл (2 вибухи). Великописарівська громада: гранатометний обстріл (18 вибухів).

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