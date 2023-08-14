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На Дніпропетровщині на холеру обстежили понад 160 хворих з кишковою інфекцією й дослідили понад 60 проб води: результати
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На Дніпропетровщині на холеру обстежили понад 160 хворих з кишковою інфекцією й дослідили понад 60 проб води: результати

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На Дніпропетровщині на холеру обстежили понад 160 хворих з кишковою інфекцією й дослідили понад 60 проб води: результати
Фото: КП «Дніпроводоканал»

На Дніпропетровщині за тиждень, з 4 по 10 серпня, обстежено на холеру 166 осіб з гострою кишковою інфекцією та досліджено 64 проби води.

Про це повідомляється на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

За даними лабцентру, результати обстеження людей негативні. Досліджено 24 проби прісної води водоймищ та 40 проб стічної води.

У сімох пробах прісної води водоймищ виділено холероподібний вібріон не О1 групи, який не викликає захворювання на холеру, але може бути причиною інших кишкових розладів.

Йдеться про воду річки Дніпро в районах Парку культури та відпочинку "Сагайдак" й Мандриківської коси у Дніпрі; річки Кільчень в районі зони відпочинку в межах Підгородного; річки Ревун в районі КП "Дніпро" селища Червоногригорівка Нікопольського району; річки Самара в районі дитячого пляжу в Новомосковську і пляжу санаторію "Курорт Орлівщина"; річки Оріль в районі пляжу села Чернетчина Магдалинівського району.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції по області за вказаний період зросла на 16,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зареєстровано 127 випадків захворювання, половина хворих — діти до 17 років.

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