Сумчанки беруть участь в чемпіонаті України з тенісу

Чемпіонат України серед спортсменів до 18 років стартував у місті Ужгород. Дві вихованки сумської "Тенісної академії" теж беруть участь.

Це 15-річна Катерина Соловей та 16-річна Анастасія Піскова, розповів Суспільному директор академії Ігор Смертяк.

Катерина 14 серпня в поєдинку першого кола поступилась киянці Софії Дрогомирецькій у двох сетах – 0:6, 2:6.

Анастасія у першому колі протистояла хмельничанці Анні Климовій. І також, як і Катерина, поступилась у двох партіях – 0:6, 2:6.

Наступного дня сумчанки стартують разом у парному жіночому розряді. Суперницями сумчанок будуть Єлизавета Труш з Луцька та Софія Стотика з Кам'янського.

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