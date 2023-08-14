На Київщині створили Раду жінок-підприємниць — Кравченко

Київська обласна державна адміністрація створила Раду жінок-підприємниць. Київщина — це перший регіон, де створена така Рада при голові обладміністрації.

Про це повідомив у Facebook очільник КОДА Руслан Кравченко.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави українські жінки одразу долучилися до національної оборони.

"Сьогодні жінки виборюють зі зброєю в руках нашу незалежність, волонтерять, працюють над забезпеченням військових, розвивають бізнес, місцеве самоврядування, беруть активну участь у політиці",— каже Кравченко.

За його словами, мета такого об'єднання — активніше залучати жінок до розроблення програм відновлення та відбудови регіонів України, розвитку економіки області.

Таким чином лідерки будуть залучені до всіх процесів координації та ухвалення рішень, пов'язаних із реагуванням на війну та належним плануванням міжнародної допомоги, що надається і ще буде надана після перемоги.

Наразі ініціатив, як змінювати на краще Київщину, є чимало. Тож спільними зусиллями планується реалізувати багато проєктів, підсумував голова КОДА.

Що відомо про заходи підтримки бізнесу на Київщині

На Київщині створена грантова програма для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Грант може отримати фізична особа-підприємець (ФОП) або фізична особа, яка планує відкрити власний бізнес. Сума гранту складає до 1 млн гривень

Аграрії Київщини отримають майже 70 млн гривень на розвиток садів та теплиць.

На Київщині 160 жителів регіону одержать фінансування для реалізації своїх бізнес-проєктів. Кошти надають у межах державної програми "єРобота". Середній розмір гранту складає 241 тис. грн.

У березні цього року стартувала 4-та хвиля прийому запитів на участь у програмі "єРобота". Претенденти на отримання коштів подавали бізнес-плани через портал "Дія". Кінцевий термін проєкту — 19 листопада 2023 року.

У лютому стало відомо, що Київщина посіла 2 місце серед регіонів із найбільшою кількістю ухвалених рішень за програмою "єРобота". 227 бізнесменів області отримали "зелене світло" щодо фінансування для реалізації власних бізнес-проєктів.