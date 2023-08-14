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У Харкові пропонують перейменувати три вулиці та два провулки на честь загиблих захисників і українських діячів
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У Харкові пропонують перейменувати три вулиці та два провулки на честь загиблих захисників і українських діячів

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У Харкові пропонують перейменувати три вулиці та два провулки на честь загиблих захисників і українських діячів
Учасник АТО Мирослав Мисла загинув на Луганщині у 2016 році. Фото: Мирослав Мисла/Facebook

У Харкові розпочалося обговорення щодо перейменування п'яти об’єктів топоніміки. Долучитися до громадського обговорення можна онлайн на сайті міської ради.

Обговорення триває з 14 до 17 серпня, повідомили у пресслужбі міської ради.

На обговорення винесли пропозиції щодо перейменування таких топонімів:

  • вул. Оренбурзьку пропонують перейменувати на честь братів Гипиків;
  • вул. Цілиноградську — на честь добровольця окремого батальйону "Карпатська Січ" Мирослава Мисли;
  • пров. Петрашевського — на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка, сина письменника Івана Франка;
  • пров. Халтуріна перейменувати на честь фізика-теоретика та академіка Ісака Померанчука, який співпрацював з Ахієзером та Ландау;
  • вул. Маяковського — на честь українського письменника Миколи Хвильового.

Проголосувати можна за посиланням.

У Харкові голосують за нові назви топонімів на сайті міської ради
У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування низки вулиць. Фото: city.kharkiv.ua

Також подати пропозиції або зауваження щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-73-69.

Що відомо про захисників, на честь яких пропонують назвати вулиці

Мирослав Мисла — командир взводу окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" та випускник історичного факультету ХНУ імені Каразіна, який загинув на сході України у 2016 році.

З 2017 року харків'яни писали петиції та звернення до міськради щодо присвоєння імені Мирослава Мисли одній з вулиць міста. Проте раніше цю пропозицію не підтримали, хоча петиція набрала необхідні п'ять тисяч голосів.

У жовтні 2022 року благодійний фонд Каразінського університету "Kharkiv Karazin University Foundation" ініціював збір коштів на відновлення пам’ятника ветерану АТО, випускнику Каразінського університету Мирославу Мислі.

Військові Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя.

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