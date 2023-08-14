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Десять тонн здали на переробку. У Дніпрі на макулатуру збирають російську літературу, аби допомогти Повітряним силам
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Десять тонн здали на переробку. У Дніпрі на макулатуру збирають російську літературу, аби допомогти Повітряним силам

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Суспільне Дніпро

Волонтери дніпровського благодійного фонду збирають літературу російською мовою. Гроші з переробки передають Повітряним силам України.

Директор фонду Павло Медвідь розповів Суспільному: найчастіше дніпряни приносять російську художню літературу та енциклопедії.

"Один з проєктних інститутів нашого нашого міста, вони нам одразу відвантажили 500 кг своєї архівної продукції. А що ще збирати? Книги — це дуже просто, тому що це є в господарстві кожної родини. Радянська література була і накопичувалась ще до незалежності України", — каже чоловік.

У Дніпрі на макулатуру збирають російську літературу
Директор фонду Павло Медвідь. Суспільне Дніпро

До акції долучилися школярі Дніпра. Принесли російську літературу, дитячі книжки та навчальні посібники, каже вчителька Оксана Паламарчук.

"Всі дуже заохотилися. За декілька днів нам просто було не зайти до школи, тобто всі несли, допомагали, приїжджали машинами, привозили. Діти з захватом це сприйняли, тому що вони знали для чого це роблять", — сказала вона.

Місцева жителька Олександра Лужецька віддала сім мішків макулатури.

"Воно зараз все непотрібно. І Толстой, і Пушкін: спочатку перебирала, вибирала, а тоді все підряд вже гамузом брала і складала у мішки", — розповіла жінка.

Збирають російську літературу для допомоги Повітряним силам
Дніпрянка Олександра Лужецька віддала сім мішків макулатури. Суспільне Дніпро

Директор благодійного фонду Павло Медвідь зазначає: дніпряни приносять від однієї книги до декількох мішків.

"Понад десять тонн російськомовної літератури ми здали на переробку. Це приблизно понад сорок дві тисячі гривень. ППО Дніпропетровської області дуже потужно працює. Те, що ці гроші йдуть на Повітряні сили України — воно мотивує людей", — говорить директор фонду.

Він додає: кожен, хто долучиться до збору макулатури, отримає магніт від Повітряних сил України.

У Дніпрі Повітряним силам допомомагають, збираючи російську літературу
Магніти для тих, хто долучається до збору макулатури. Суспільне Дніпро

Принести літературу можна у будні дні, окрім середи, з 10 до 15 години. Дізнатися детальну інформацію можна за номером 097 560 42 49.

Авторка — Олеся Приходько

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