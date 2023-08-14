НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Вибух в готелі біля Рівного: поліцейські встановлюють обставини події
Регіони

Вибух в готелі біля Рівного: поліцейські встановлюють обставини події

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вибух в готелі біля Рівного: поліцейські встановлюють обставини події
Фото: Поліція в Рівненській області

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одному з готельно-розважальних закладів біля Рівного, що стався увечері 14 серпня. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Про те, що в одному із готельно-розважальних комплексів неподалік Рівного стався вибух у поліцію повідомили о 18:45. На місце події виїхали оперативні служби.

"Поліцейські попередньо встановили, що двоє неповнолітніх 15-ти та 17-ти років принесли на територію закладу два запали від боєприпасів. Наразі, за невстановлених обставин, один із них здетонував. Хлопцям оперативно надали першу допомогу, в них незначні осколкові поранення", — йдеться у повідомлення пресслужби поліції Рівненської області.

Усі обставини події встановлюють поліцейські. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням
На початок