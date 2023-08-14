Вибух в готелі біля Рівного: поліцейські встановлюють обставини події

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одному з готельно-розважальних закладів біля Рівного, що стався увечері 14 серпня. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Про те, що в одному із готельно-розважальних комплексів неподалік Рівного стався вибух у поліцію повідомили о 18:45. На місце події виїхали оперативні служби.

"Поліцейські попередньо встановили, що двоє неповнолітніх 15-ти та 17-ти років принесли на територію закладу два запали від боєприпасів. Наразі, за невстановлених обставин, один із них здетонував. Хлопцям оперативно надали першу допомогу, в них незначні осколкові поранення", — йдеться у повідомлення пресслужби поліції Рівненської області.

Усі обставини події встановлюють поліцейські. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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