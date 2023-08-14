В ДТП, яка сталася біля Рівного 14 серпня, загинула 40-річна пасажирка легковика. Його водій із п'ятирічною донькою отримали травми. За фактом смертельної ДТП у Рівненському районі розпочали досудове розслідування, повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.

На місці ДТП в селі Велика Омеляна слідчий встановив, що 40-річний водій автомобіля Honda, зареєстрований у Києві, виїжджав із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із вантажівкою MAN під керуванням 66-річного жителя села Уїздці Здовбицької громади.

"Унаслідок зіткнення від отриманих травм загинула 40-річна дружина керманича легковика. Постраждали також і водій із п'ятирічною донькою. У чоловіка попередньо діагностували політравму, а в дитини — відкритий перелом ноги. Обох госпіталізували до медзакладів", — розповіла Марія Юстицька.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування.

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