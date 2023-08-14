На Тернопільщині найстарший житель громади зберігає макети пам’яток Коропця

Макети пам’яток Коропця зберігає на своєму подвір’ї найстарший житель громади Григорій Облещук. Чоловікові 94 роки, 30 з них працював з деревом. Він розповідає, останні кілька років не майструє через те, що погіршився зір.

Макети церков, лелеки, віз, символ Коропця — короп. Це та багато іншого зберігає на своєму подвір’ї найстарший житель Коропецької громади Григорій Облещук.

Макети пам'яток громади. Фото: Суспільне Тернопіль

Чоловікові у червні виповнилося 94 роки. Він за фахом будівельник. Чоловік розповідає, майструвати почав, коли вийшов на пенсію.

"Я і думки не мав цим займатися. Але, ви знаєте, так вийшло, що я в одного сусіда щось робив. І він каже мені: "Я дам делікатний возик, маленький — давній і ви його відремонтуєте. І він мені дав і я зробив".

Григорій Облещук. Фото: Суспільне Тернопіль

Зараз цей віз стоїть на подвір’ї Григорія Облещука. Чоловік каже, з цього почалося його захоплення до виробів з дерева.

"Я зробив той вік, думаю собі: "Треба коника до нього зробити". Зробив коника. Треба дівчину. Ну я зробив то все файно, попри дорогу. Думаю, зроблю церковцю. Зробив церковцю, костел. І я так поступово, поступово зробив. І ви знаєте, деякі люди хвалили, а деякі люди казали, що я займаюся дурницями. Але я це робив, бо показував свою вмілість, свої руки. А тут в мене фотографували і приїжджали аж з Полтави. Цікавилися хто робив, як робив?".

Віз на подвір'ї. Фото: Суспільне Тернопіль

Григорій Облещук розповів, яким зі своїх виробів пишається найбільше.

"Як святкували свято Коропця, то прийшли до мене і кажуть, я зробив коропа — рибу. Я не вмію. І я зробив на три метри велику таку, що дивувалися, як я то зробив. Мені ніхто не підказав, не поміг".

Макет коропа. Фото: Суспільне Тернопіль

Понад десять років, через погіршення зору, Григорій Облещук не майструє. Верстати з майстерні пороздавав односельцям.

"Це дуже складна робота. Люди з цього жили, бо все було саморобне", — каже найстарший житель Коропецької громади Григорій Облещук.