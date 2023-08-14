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На Київщині діятимуть обмеження руху. Яка причина
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На Київщині діятимуть обмеження руху. Яка причина

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На Київщині діятимуть обмеження руху. Яка причина
Велозмагання на Київщині Фото: Поліція Київщини/Telegram

На Київщині у зв'язку з проведенням чемпіонату України з велосипедного спорту на території Білоцерківського району відбудеться групова велогонка. У місті запровадять тимчасові обмеження руху.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що змагання проходитимуть з 14 до 17 серпня включно:

  • 15 серпня село Пищики: 10:00 —14:00
  • 16 серпня село Мала Вільшанка: 09:30 — 16:00
  • 17 серпня місто Біла Церква: 10:00 — 15:00.

"Тимчасове обмеження руху, крім маршрутних транспортних засобів, заплановане лише в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська (від кладовища "Сухий Яр" до заводу "Термо-Пак"). Прохання планувати свій маршрут руху завчасно",— йдеться у повідомленні.

Поліцейські діалогу спільно з поліцейськими офіцерами громади Київщини та патрульними поліцейськими стежитимуть за дотриманням правопорядку під час змагань, підсумували правоохоронці.

Що відомо про перекриття доріг у Києві

У столиці триває капітальний ремонт проспекту Володимира Івасюка. Нині дорожники ведуть роботи на ділянці від вул. Приозерної до вул. Набережно-Рибальської.

Наприкінці травня на вул. Митрополита Липківського розпочали капітальний ремонт дорожнього покриття. На першому етапі асфальт оновлювали на ділянці від вул. Гетьмана Скоропадського (колишня вул. Льва Толстого) до вул. Г. Кірпи.

У столиці на проспекті Воскресенському, на частині вулиці Ентузіастів, на вулиці Щербаківського обмежать рух транспорту до 30 вересня.

Із 13 червня розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада.

У тунелі на Севастопольській площі з 27 липня до 27 серпня частково обмежать рух транспорту – дорожники ремонтуватимуть асфальтове покриття.

До кінця року в Києві завершать капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.

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