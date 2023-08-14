На Київщині діятимуть обмеження руху. Яка причина

На Київщині у зв'язку з проведенням чемпіонату України з велосипедного спорту на території Білоцерківського району відбудеться групова велогонка. У місті запровадять тимчасові обмеження руху.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що змагання проходитимуть з 14 до 17 серпня включно:

15 серпня село Пищики: 10:00 —14:00

16 серпня село Мала Вільшанка: 09:30 — 16:00

17 серпня місто Біла Церква: 10:00 — 15:00.

"Тимчасове обмеження руху, крім маршрутних транспортних засобів, заплановане лише в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська (від кладовища "Сухий Яр" до заводу "Термо-Пак"). Прохання планувати свій маршрут руху завчасно",— йдеться у повідомленні.

Поліцейські діалогу спільно з поліцейськими офіцерами громади Київщини та патрульними поліцейськими стежитимуть за дотриманням правопорядку під час змагань, підсумували правоохоронці.

Що відомо про перекриття доріг у Києві

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