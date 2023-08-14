На Кіровоградщині призупинили відновлення водопостачання. Триває ремонт мереж

На Кіровоградщині призупинили відновлення водопостачання в Знам’янці й Кропивницькому. Це сталося через потребу далі ремонтувати мережі. Про це повідомив керівник підприємства "Дніпро-Кіровоград" Микола Романюк.

Водопостачання у Кропивницькому та інших містах регіону відновлять після завершення робіт з усунення причини аварії, говорить Микола Романюк.

"Маємо дуже неприємну новину. Технічне рішення щодо облаштування перетинки й подачі води другою гілкою водогону, на жаль, не спрацювало. Після підключення води в Олександрії навіть за невеликого тиску на насосній станції затопило камеру, де фахівці виконували роботи на засувці, що зруйнувалася".

За словами Миколи Романюка, насоси в Олександрії відключили й припинили заповнювати мережі.

Нині водопостачання є у Світловодську та більшій частині Олександрії. Немає води на відрізку між Пантаївкою та Кропивницьким, а саме: у селищах Пантаївка, Новоселівка, Веселе, Олександрійське. Також в олександрійських мікрорайонах Перемога, Байдаківський, Прохолодна, мікрорайоні №14 і в містах Знам'янка й Кропивницький.

"Поки є вода у резервуарі, у деяких помешканнях на цій ділянці може з крана йти вода. Але сам водогін зупинили. Треба відкачати воду з затопленої насосної станції у Пантаївці, де сталась аварія, вирізати пошкоджену ділянку та вставити новий шматок труби. Тоді подадуть воду. Наші робітники працюватимуть і вночі, щоб якомога швидше завершити ремонт", – говорить керівник "Дніпро-Кіровоград".

Поки воду підвозитимуть машинами.