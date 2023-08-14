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Збиратимуть на дрони для 101-ї бригади: на Закарпатті відбудеться благодійний музичний марафон
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Збиратимуть на дрони для 101-ї бригади: на Закарпатті відбудеться благодійний музичний марафон

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Збиратимуть на дрони для 101-ї бригади: на Закарпатті відбудеться благодійний музичний марафон
Фото: Gettyimages, ілюстративне

В Ужгороді та Мукачеві 19-20 серпня відбудеться благодійний музичний марафон "Музика на шапку". Всі зібрані гроші передадуть на купівлю дронів для 68-го батальйону 101-ї бригади ТрО.

Про це Суспільному повідомив організатор заходу Василь Чайкович.

"Під час виступів збиратимуть кошти для потреб закарпатських військових. Ініціювали мистецьку акцію "Музика на шапку" військовослужбовці 68-го батальйону, яким необхідно придбати 68 дронів-камікадзе, які значно полегшать виконання бойових задач на сході нашої країни", — розповів Василь Чайкович.

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