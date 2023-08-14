П'ять родин загиблих від обстрілу Покровська отримають матеріальну допомогу

П'ять родин загиблих внаслідок обстрілу військовими РФ Покровська Донецької області звернулись по матеріальну допомогу до міської військової адміністрації. Кожній сім'ї виплатять з міського бюджету по 100 тисяч гривень.

Як повідомили в Покровській міській військовій адміністрації, 14 серпня відбулось засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги.

"На розгляд комісії надійшло 5 заяв від сімей загиблих від обстрілу армії РФ на отримання матеріальної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. Комісією розглянуто всі заяви та схвалено рішення щодо надання допомоги", — зазначили в МВА.

Подвійний ракетний удар по Покровську 7 серпня

Армія РФ ввечері 7 серпня двома ракетами обстріляла місто на Донеччині. За попередніми висновками експертів, повідомляли у обласній прокуратурі, застосували ракети "Іскандер". Перша з них влучила в п’ятиповерхівку, за сорок хвилин, коли на місці працювали медики, рятувальники та інші служби та надавали допомогу людям, друга ракета поцілила у готель, що поблизу.

Вночі після обстрілу стало відомо про сімох загиблих на місці ракетних ударів. Серед них — полковник служби цивільного захисту, заступник начальника ДСНС Донеччини Андрій Омельченко, який загинув, коли ударила друга ракета.

9 серпня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про дев'ятьох загиблих внаслідок атаки.

За даними Покровської МВА, по місту було завдано два ракетних удари, внаслідок яких загинуло 10 осіб, з яких 7 осіб – цивільні. Віталій Кінц — десята жертва ракетної атаки. 14 серпня у Дніпрі попрощалися з рятувальником, він отримав тяжкі поранення під час повторного ракетного удару по Покровську 7 серпня. 13 серпня від отриманих травм він помер у лікарні.

Чоловік був начальником 9-го пожежно-рятувального загону управління ДСНС у Донецькій області. Працював із іншими ДСНСниками на місці удару першої ракети. Отримав тяжкі поранення.

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