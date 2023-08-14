НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Фільм "День Незалежності": у Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки про українців
КІНОРегіони

Фільм "День Незалежності": у Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки про українців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Фільм &quot;День Незалежності&quot;: у Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки про українців
Показ фільму. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі відбувся допрем’єрний показ фільму "День Незалежності" українського режисера Володимира Тихого. Це його друга робота.

Володимир Тихий раніше відзняв документальний фільм "День українського добровольця". Цю екранізацію придбало британське телебачення BBC.

"Ідея була показати, як переживає один день Україна під час війни. Власне, День Незалежності — це була певна оптика на цю подію, бо все відбувається в цей день, має певну особливість. Там військові окопи копають в цей день, дівчинка, яка допомагає своїм батькам в барі. В нас багато героїв у цьому фільми, вони складають собою мозаїку українського Дня Незалежності", — говорить режисер фільму.

режисер
Володимир Тихий. Фото: Суспільне Тернопіль

Продюсерка Богдана Семен розповіла, що кошти на створення фільму виділили із кінооб’єднання "Вавилон’13", а також фільм підтримав польський кіноінститут.

"Ми не шукали підтримки в держави. З самого початку, це були виключно ресурси "Вавилону 13". Враховуючи попередній дуже позитивний досвід від фільму "День українського добровольця", ми акумулювали всі ресурси, які були і відправили знімальні групи знімати в міста".

продюсерка
Богдана Семен. Фото: Суспільне Тернопіль

На допрем’єрний показ фільму прийшов Віктор Мурований.

"Мені сподобалась в цьому фільмі надзвичайна грамотна підібрана музика. Хочу відзначити надзвичайно приємну операторську роботу. Вона тут на рівні майже Голлівудському".

тернополянин
Віктор Мурований. Фото: Суспільне Тернопіль

Виконавча продюсерка Богдана Семен говорить, що 24 серпня фільм можна буде побачити у кінотеатрах України, а також його покажуть під час Одеського кінофестивалю.

Фільм "День Незалежності"
Показ фільму "День Незалежності". Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки про українців
Фільм. Фото: Суспільне Тернопіль

Авторка: Наталія Бончук

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;Людям потрібен духовний продукт в час страху&quot;, — актор фільму про стрічку, зняту на Хмельниччині
"Людям потрібен духовний продукт в час страху", — актор фільму про стрічку, зняту на Хмельниччині
Після вистави &quot;Лишатися (не) можна…&quot; люди плачуть і обговорюють свої історії з окупації, – актриса Римма Зюбіна
Після вистави "Лишатися (не) можна…" люди плачуть і обговорюють свої історії з окупації, – актриса Римма Зюбіна
Kherson Film Fest
Kherson Film Fest. У Херсоні стартував перший після деокупації кінофестиваль
На Хмельниччині знімають кіно про повстанців ОУН-УПА
На Хмельниччині знімають кіно про повстанців ОУН-УПА
На початок