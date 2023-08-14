У Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки про українців

У Тернополі відбувся допрем’єрний показ фільму "День Незалежності" українського режисера Володимира Тихого. Це його друга робота.

Володимир Тихий раніше відзняв документальний фільм "День українського добровольця". Цю екранізацію придбало британське телебачення BBC.

"Ідея була показати, як переживає один день Україна під час війни. Власне, День Незалежності — це була певна оптика на цю подію, бо все відбувається в цей день, має певну особливість. Там військові окопи копають в цей день, дівчинка, яка допомагає своїм батькам в барі. В нас багато героїв у цьому фільми, вони складають собою мозаїку українського Дня Незалежності", — говорить режисер фільму.

Володимир Тихий. Фото: Суспільне Тернопіль

Продюсерка Богдана Семен розповіла, що кошти на створення фільму виділили із кінооб’єднання "Вавилон’13", а також фільм підтримав польський кіноінститут.

"Ми не шукали підтримки в держави. З самого початку, це були виключно ресурси "Вавилону 13". Враховуючи попередній дуже позитивний досвід від фільму "День українського добровольця", ми акумулювали всі ресурси, які були і відправили знімальні групи знімати в міста".

Богдана Семен. Фото: Суспільне Тернопіль

На допрем’єрний показ фільму прийшов Віктор Мурований.

"Мені сподобалась в цьому фільмі надзвичайна грамотна підібрана музика. Хочу відзначити надзвичайно приємну операторську роботу. Вона тут на рівні майже Голлівудському".

Віктор Мурований. Фото: Суспільне Тернопіль

Виконавча продюсерка Богдана Семен говорить, що 24 серпня фільм можна буде побачити у кінотеатрах України, а також його покажуть під час Одеського кінофестивалю.

Показ фільму "День Незалежності". Фото: Суспільне Тернопіль

Фільм. Фото: Суспільне Тернопіль

Авторка: Наталія Бончук