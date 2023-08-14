Сьогодні, 14 серпня, у Запоріжжі директори шкіл, педагоги, батьки з Олександрівського, Шевченківського і Вознесенівського районів та місцева влада обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах. Нині розглядають дистанційний та змішаний формати. Остаточне ж рішення ухвалять до 22 серпня. Ця дата затверджена рішенням ради оборони Запорізької області.
Що пропонували присутні — чули журналісти Суспільного.
Директор гімназії №63 Геннадій Циганов каже: батьки і педагоги закладу вирішили, що навчання має бути в дистанційному форматі:
"За весь рік, я говорити не буду, але за чинною безпековою ситуацією, яка не покращилась, порівняно із завершенням минулого навчального року, я вважаю, що воно мусить бути, з огляду на безпеку для життя і здоров’я школярів, лише дистанційно".
Представниця батьківського комітету школи №20 Ірина теж підтримує думку про онлайн-навчання:
"Я переселенка з Маріуполя, мої діти пережили найтяжчі часи, мабуть. Ми бачили все це з перших днів. Ми бачили, як гинуть люди, як школи і дитсадки ставали, на жаль, оці сховища, укриття ставали братськими могилами. Вони не рятують, це не бомбосховища".
Загалом, за словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, остаточне рішення щодо формату навчання в Запорізьких школах ухвалять до 22 серпня.
"Ми сьогодні зібралися тільки з деякими представниками районів, але ми повинні провести ще одну нараду. Ті райони, які ми ще не запросили, вони обов’язково теж будуть запрошені, і ми повинні почути їхню думку. А також нам потрібно зібрати представників позашкілля і дошкільної освіти. Там теж є питання щодо формату навчання або перебування їх в закладах".
Анатолій Куртєв зазначив, що аналогічні зустрічі проведуть і з батьками з інших районів міста.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber