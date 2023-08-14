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Дистанційне чи змішане: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах
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Дистанційне чи змішане: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах

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Дистанційне чи змішане: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах
Батьки, вчителі та представники міської влади обговорюють формат навчання у школах. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 14 серпня, у Запоріжжі директори шкіл, педагоги, батьки з Олександрівського, Шевченківського і Вознесенівського районів та місцева влада обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах. Нині розглядають дистанційний та змішаний формати. Остаточне ж рішення ухвалять до 22 серпня. Ця дата затверджена рішенням ради оборони Запорізької області.

Що пропонували присутні — чули журналісти Суспільного.

Дистанційно чи змішано: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах
Батьки, вчителі та представники міської влади обговорюють формат навчання у школах. Фото: Суспільне Запоріжжя

Директор гімназії №63 Геннадій Циганов каже: батьки і педагоги закладу вирішили, що навчання має бути в дистанційному форматі:

"За весь рік, я говорити не буду, але за чинною безпековою ситуацією, яка не покращилась, порівняно із завершенням минулого навчального року, я вважаю, що воно мусить бути, з огляду на безпеку для життя і здоров’я школярів, лише дистанційно".

Дистанційно чи змішано: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах
Директор гімназії №63 Геннадій Циганов. Фото: Суспільне Запоріжжя

Представниця батьківського комітету школи №20 Ірина теж підтримує думку про онлайн-навчання:

"Я переселенка з Маріуполя, мої діти пережили найтяжчі часи, мабуть. Ми бачили все це з перших днів. Ми бачили, як гинуть люди, як школи і дитсадки ставали, на жаль, оці сховища, укриття ставали братськими могилами. Вони не рятують, це не бомбосховища".

Дистанційно чи змішано: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах
Ірина, представниця батьківського комітету школи №20. Фото: Суспільне Запоріжжя

Загалом, за словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, остаточне рішення щодо формату навчання в Запорізьких школах ухвалять до 22 серпня.

Дистанційно чи змішано: у Запоріжжі обговорювали, як відбуватиметься навчання в школах
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми сьогодні зібралися тільки з деякими представниками районів, але ми повинні провести ще одну нараду. Ті райони, які ми ще не запросили, вони обов’язково теж будуть запрошені, і ми повинні почути їхню думку. А також нам потрібно зібрати представників позашкілля і дошкільної освіти. Там теж є питання щодо формату навчання або перебування їх в закладах".

Анатолій Куртєв зазначив, що аналогічні зустрічі проведуть і з батьками з інших районів міста.

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