У Києві судитимуть чоловіка, який знущався над своїм батьком

У столиці завершили розслідування справи киянина, який систематично погрожував своєму 83-річному батьку та виганяв його з дому. Наразі правоохоронці скерували звинувачення до суду для розгляду по суті.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що на початку листопада 2022 року, до Голосіївського управління поліції звернувся пенсіонер із заявою про вчинення сином щодо нього домашнього насильства у квартирі на проспекті Голосіївському.

"Протягом півроку потерпілий кілька разів повідомляв про факти психологічного насильства зі сторони родича. На кожен виклик негайно виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству для документування всіх обставин та припинення дій правопорушника",— йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, стосовно підозрюваного були складені адміністративні матеріали за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Не зважаючи на це чоловік 1977 року народження, продовжував ображати батька, погрожував фізичною розправою, штовхав та не пускав додому.

За ст.126-1 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.