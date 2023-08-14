Після передачі на баланс міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" дюкера, що прокладений до мікрорайону Варварівка, тамтешні жителі отримали можливість під’єднатися до водопроводу. Станом на 14 серпня двоє жителів Варварівки звернулися до підприємства.

Про це кореспондентам Суспільного розповів генеральний директор міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко.

"Жителі Варварівки, які проживають на вулицях, що трохи далі, ніж оті мережі, які у нас вже прокладені, можуть розглянути питання спільного прокладання водопроводу. Що це значить? Потрібно прийти до нас, взяти технічні умови, але у технічних умовах, у запиті мешканці повинні зазначити, що будуть підключені три абоненти, 10 абонентів, 20 абонентів. І тоді можна скооперуватися і прокласти особисту мережу, приватну мережу", — розповів Борис Дуденко.

Директор "Миколаївводоканалу" Борис Дуденко. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Керівник "Миколаївводоканалу" каже, що не може назвати вартість під’єднання окремого домогосподарства, тому що це залежить віл конкретних умов – відстані, наявності по маршруту прокладення труби інших міських комунікацій тощо.

"Доведеться сплатити за самі технічні умови – у нас є калькуляція, також доведеться сплатити за проєктування, але там проєкти дуже прості, вони не дороговартісні. Ну і закупівля самих матеріалів та сплата за прокладання, якщо ви наймаєте будівельну організацію, то там і плата за прокладання цих мереж", — говорить директор "Миколаївводоканалу".

Схема мережі. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Жителька Варварівки Тетяна розповіла, як у її дворі вирішена проблема води. Для технічних потреб збирає дощову – все, що натече на дах будинку, потрапляє до водойми. Також має діжку з питною водою. Каже: шести кубометрів їй вистачає на вісім-дев’ять місяців. За цей об’єм платить 350-400 гривень.

"Вулиця Бузька, Варварівка. Води у нас немає, користуємося басейном, до якого завозимо питну воду машиною", — каже Тетяна.

Метод збору води жительки Варварівки Тетяни. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Жителька мікрорайону Жанна Вдовиченко говорить, що готова під’єднатися, попри те, що вода у водопроводі поки що непридатна для споживання.

"Для прання наприклад. Говорять, що для машинки ця вода, що у нас – вона погана, що зі свердловини – вона жорсткувата", — говорить Жанна Вдовиченко.

Жителька Варварівки Жанна Вдовиченко. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Вартість води для жителів Варварівки не буде відрізнятися від вартості в інших районах міста. Здійснити усі необхідні для підключення процедури, каже Борис Дуденко, можна за 3-4 тижні. Під’єднуватися можуть і приватні абоненти, і юридичні особи – підприємства, установи.

Чинна у Варварівці мережа, говорить керівник "Миколаївводоканалу", буде розширюватися. Для розв'язання питання водовідведення у Варварівці вивчають вітчизняний та іноземний досвід.

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