На Івано-Франківщині на 3% зменшилася кількість інсультів порівняно з 2022 роком. Утім через повномасштабну війну ця недуга "помолодшала" на 10-15 років. Про це Суспільному повідомив виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак.

"Заклади охорони здоров'я області пролікували 2 269 пацієнтів з гострим інсультом. Це — на 75 людей менше, ніж у 2022 році. На жаль, за перше півріччя 2023 року помер 321 пацієнт. Це — на 35 менше, ніж у 2022", — каже Володимир Дзьомбак.

За його словами, захворюваність на інсульт зменшилася завдяки інформаційній кампанії про вторинну профілактику, роботі медиків та програмі "Доступні ліки".

Військовий 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сергій Демчук пішов воювати добровольцем на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз чоловік — демобілізований. У травні 2023 року він переніс ішемічний інсульт. Боєць каже: недугу спровокував стрес та навантаження на війні.

"У мене, як пояснили, був частковий параліч — затерпання всієї лівої частини. Я ще досі відчуваю, що мені некомфортно, але сам про себе дбаю, вільно ходжу і їжджу за кермом", — розповідає військовий.

Військовий 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сергій Демчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Тоді Сергій Демчук ургентно потрапив у центральну міську клінічну лікарню в Івано-Франківську. Допомогу йому надавали фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди, розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач відділення реабілітації медичного закладу Михайло Кобзей.

Сергій Демчук на реабілітації. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Реабілітація проводилася. Сім днів він перебував на неврологічному пакеті, ще 14-18 — на реабілітаційному підгострому етапі. Ми відновили силу в лівій руці з трьох до чотирьох балів, адаптували Сергія до певного середовища. Наш підхід був зовсім нестандартним через те, що він — тренер із самозахисту. Ми пробували певні прийоми, щоб він їх відпрацьовував", — говорить Михайло Кобзей.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михайло Кобзей. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Водночас, за словами завідувачки неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровообігу Ірини Кобець, наразі спостерігається значне зростання кількості хворих на інсульт, які лікуються в Івано-Франківській міській центральній лікарні. У 2023 кількість звернень з цією недугою на 35% більша, ніж у 2022 році.

"Трагічні події, що відбуваються на нашій землі, спричинили до зростання кількості інсультів. Згідно зі звітом, який я подаю щокварталу, впродовж пів року у нас на стаціонарі пролікували приблизно 700 пацієнтів з цією недугою. Минулого року — 450 людей. Тобто бачимо, яке значне зростання. За червень-травень 2022 року пролікували приблизно 70 інсультів, а у червні-травні 2023 — понад 100 за кожен місяць", — каже Ірина Кобець.

Завідувачка неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровообігу Ірина Кобець. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Як розповів Володимир Дзьомбак, на Івано-Франківщині збільшилася кількість тромболізису. За перше півріччя 2023 року медики провели 260 процедур, що на 130 більше, ніж за попереднє півріччя 2022.

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