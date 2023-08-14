На Івано-Франківщині на 3% зменшилася кількість інсультів порівняно з 2022 роком. Утім через повномасштабну війну ця недуга "помолодшала" на 10-15 років. Про це Суспільному повідомив виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак.
"Заклади охорони здоров'я області пролікували 2 269 пацієнтів з гострим інсультом. Це — на 75 людей менше, ніж у 2022 році. На жаль, за перше півріччя 2023 року помер 321 пацієнт. Це — на 35 менше, ніж у 2022", — каже Володимир Дзьомбак.
За його словами, захворюваність на інсульт зменшилася завдяки інформаційній кампанії про вторинну профілактику, роботі медиків та програмі "Доступні ліки".
Військовий 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сергій Демчук пішов воювати добровольцем на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз чоловік — демобілізований. У травні 2023 року він переніс ішемічний інсульт. Боєць каже: недугу спровокував стрес та навантаження на війні.
"У мене, як пояснили, був частковий параліч — затерпання всієї лівої частини. Я ще досі відчуваю, що мені некомфортно, але сам про себе дбаю, вільно ходжу і їжджу за кермом", — розповідає військовий.
Тоді Сергій Демчук ургентно потрапив у центральну міську клінічну лікарню в Івано-Франківську. Допомогу йому надавали фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди, розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач відділення реабілітації медичного закладу Михайло Кобзей.
"Реабілітація проводилася. Сім днів він перебував на неврологічному пакеті, ще 14-18 — на реабілітаційному підгострому етапі. Ми відновили силу в лівій руці з трьох до чотирьох балів, адаптували Сергія до певного середовища. Наш підхід був зовсім нестандартним через те, що він — тренер із самозахисту. Ми пробували певні прийоми, щоб він їх відпрацьовував", — говорить Михайло Кобзей.
Водночас, за словами завідувачки неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровообігу Ірини Кобець, наразі спостерігається значне зростання кількості хворих на інсульт, які лікуються в Івано-Франківській міській центральній лікарні. У 2023 кількість звернень з цією недугою на 35% більша, ніж у 2022 році.
"Трагічні події, що відбуваються на нашій землі, спричинили до зростання кількості інсультів. Згідно зі звітом, який я подаю щокварталу, впродовж пів року у нас на стаціонарі пролікували приблизно 700 пацієнтів з цією недугою. Минулого року — 450 людей. Тобто бачимо, яке значне зростання. За червень-травень 2022 року пролікували приблизно 70 інсультів, а у червні-травні 2023 — понад 100 за кожен місяць", — каже Ірина Кобець.
Як розповів Володимир Дзьомбак, на Івано-Франківщині збільшилася кількість тромболізисуТромболітична терапія — лікування, яке направлене на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів — тромболітиків. За перше півріччя 2023 року медики провели 260 процедур, що на 130 більше, ніж за попереднє півріччя 2022.
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