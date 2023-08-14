НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Івано-Франківщині на 3% зменшилася кількість інсультів порівняно з 2022 роком
МЕДИЦИНАЗДОРОВ’ЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Івано-Франківщині на 3% зменшилася кількість інсультів порівняно з 2022 роком

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Івано-Франківщині на 3% зменшилася кількість інсультів порівняно з 2022 роком
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На Івано-Франківщині на 3% зменшилася кількість інсультів порівняно з 2022 роком. Утім через повномасштабну війну ця недуга "помолодшала" на 10-15 років. Про це Суспільному повідомив виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак.

"Заклади охорони здоров'я області пролікували 2 269 пацієнтів з гострим інсультом. Це — на 75 людей менше, ніж у 2022 році. На жаль, за перше півріччя 2023 року помер 321 пацієнт. Це — на 35 менше, ніж у 2022", — каже Володимир Дзьомбак.

За його словами, захворюваність на інсульт зменшилася завдяки інформаційній кампанії про вторинну профілактику, роботі медиків та програмі "Доступні ліки".

Військовий 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сергій Демчук пішов воювати добровольцем на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз чоловік — демобілізований. У травні 2023 року він переніс ішемічний інсульт. Боєць каже: недугу спровокував стрес та навантаження на війні.

"У мене, як пояснили, був частковий параліч — затерпання всієї лівої частини. Я ще досі відчуваю, що мені некомфортно, але сам про себе дбаю, вільно ходжу і їжджу за кермом", — розповідає військовий.

Захворюваність на інсульт в Івано-Франківській області у 2023 році
Військовий 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сергій Демчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Тоді Сергій Демчук ургентно потрапив у центральну міську клінічну лікарню в Івано-Франківську. Допомогу йому надавали фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди, розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач відділення реабілітації медичного закладу Михайло Кобзей.

На Івано-Франківщині через війну "помолодшав" інсульт
Сергій Демчук на реабілітації. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Реабілітація проводилася. Сім днів він перебував на неврологічному пакеті, ще 14-18 — на реабілітаційному підгострому етапі. Ми відновили силу в лівій руці з трьох до чотирьох балів, адаптували Сергія до певного середовища. Наш підхід був зовсім нестандартним через те, що він — тренер із самозахисту. Ми пробували певні прийоми, щоб він їх відпрацьовував", — говорить Михайло Кобзей.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михайло Кобзей розповідає про лікування інсульту
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михайло Кобзей. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Водночас, за словами завідувачки неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровообігу Ірини Кобець, наразі спостерігається значне зростання кількості хворих на інсульт, які лікуються в Івано-Франківській міській центральній лікарні. У 2023 кількість звернень з цією недугою на 35% більша, ніж у 2022 році.

"Трагічні події, що відбуваються на нашій землі, спричинили до зростання кількості інсультів. Згідно зі звітом, який я подаю щокварталу, впродовж пів року у нас на стаціонарі пролікували приблизно 700 пацієнтів з цією недугою. Минулого року — 450 людей. Тобто бачимо, яке значне зростання. За червень-травень 2022 року пролікували приблизно 70 інсультів, а у червні-травні 2023 — понад 100 за кожен місяць", — каже Ірина Кобець.

Завідувачка неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровообігу Ірина Кобець розповідає про збільшення захворюваності на інсульт на Івано-Франківщині
Завідувачка неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровообігу Ірина Кобець. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Як розповів Володимир Дзьомбак, на Івано-Франківщині збільшилася кількість тромболізисуТромболітична терапія — лікування, яке направлене на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів — тромболітиків. За перше півріччя 2023 року медики провели 260 процедур, що на 130 більше, ніж за попереднє півріччя 2022.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;Хвилина може врятувати життя&quot;. У громадах Миколаївщини відбувся курс з домедичної допомоги
"Хвилина може врятувати життя". У громадах Миколаївщини відбувся курс з домедичної допомоги
кластерна лікарня
Міністр охорони здоров'я відкрив нове відділення у лікарні на Рівненщині
Три рослини та зберігання до 25 грамів. Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу
Три рослини та зберігання до 25 грамів. Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу
Які з хмельницьких довгобудів у пріоритеті на добудову — коментар ОВА
Які з хмельницьких довгобудів у пріоритеті на добудову — коментар ОВА
На початок