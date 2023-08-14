НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Львівській громаді стартував урбан-фестиваль "Майстерня міста"
ФЕСТИВАЛЬРегіони

У Львівській громаді стартував урбан-фестиваль "Майстерня міста"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Львівській громаді стартував урбан-фестиваль &quot;Майстерня міста&quot;
Суспільне Львів

У Львівській громаді розпочався урбан-фестиваль "Майстерня міста". У програмі — екскурсії, лекції, майстер-класи, відкриті обговорення та зміни громадських просторів. Більше про фестиваль дізнавалося Суспільне.

За словами проєктного менеджера КУ "Інститут міста" Дмитрія Шевченка, впродовж тижня відбудеться понад 45 тематичних заходів.

"Заходи є різними: від створення громадських просторів, встановлення різних лавок, зон відпочинку для мешканців до розсадки рослин, дерев та створення муралу. Також у нас є різні заходи — воркшопи, лекції для дітей, дорослих. В нас є багато екскурсій, спрямованих саме на екологічні ініціативи. Ще буде захід на майбутньому сміттєпереробному заводі", — розповідає Дмитрій Шевченко.

Сьогодні, 14 серпня, у перший день фестивалю почали роботи у прихистку для переселенців у Великих Грибовичах. На стіні будівлі планують намалювати мурал.

"До проєкту залучені троє художників з нашої команди. Був оголошений конкурс міською радою і від "Майстерні міста" спільно. І художники робили ескізи. І хто переміг — той ескіз ми і будемо реалізовувати. Наше завдання як художників — створювати середовище якісне, щоб ці мурали були не лише гарною картинкою, а щоб мали інформаційний посил і концепцію", — каже художник Андрій Біганський.

На стіні прихистку для переселенців намалюють мурал
На стіні прихистку для переселенців намалюють мурал. Суспільне Львів

Також цього дня відбувся майстер-клас із розкладання наметів та приготування їжі на пальниках у Стрийському парку. Дітей навчали, як створювати ляльку-мотанку. А ті, хто цікавляться зеленою енергетикою, мали змогу відвідати сонячну електростанцію житлового будинку та послухати екскурсію. Триватиме "Майстерня" до 20 серпня. Ознайомитися з програмою можна за посиланням.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
фестваль театрів
"Підтримати своїх людей, свою культуру". У Дніпрі проводять фестиваль української драматургії
Чорноморські ігри
"Чорноморські ігри" у Києві: через окупацію Скадовська фестиваль відбувся у столиці
19 тисяч гривень для захисників зібрали на Вінниччині на фестивалі брейкдансу
19 тисяч гривень для захисників зібрали на Вінниччині на фестивалі брейкдансу
Kherson Film Fest
Kherson Film Fest. У Херсоні стартував перший після деокупації кінофестиваль
На початок