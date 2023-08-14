У Львівській громаді стартував урбан-фестиваль "Майстерня міста"

У Львівській громаді розпочався урбан-фестиваль "Майстерня міста". У програмі — екскурсії, лекції, майстер-класи, відкриті обговорення та зміни громадських просторів. Більше про фестиваль дізнавалося Суспільне.

За словами проєктного менеджера КУ "Інститут міста" Дмитрія Шевченка, впродовж тижня відбудеться понад 45 тематичних заходів.

"Заходи є різними: від створення громадських просторів, встановлення різних лавок, зон відпочинку для мешканців до розсадки рослин, дерев та створення муралу. Також у нас є різні заходи — воркшопи, лекції для дітей, дорослих. В нас є багато екскурсій, спрямованих саме на екологічні ініціативи. Ще буде захід на майбутньому сміттєпереробному заводі", — розповідає Дмитрій Шевченко.

Сьогодні, 14 серпня, у перший день фестивалю почали роботи у прихистку для переселенців у Великих Грибовичах. На стіні будівлі планують намалювати мурал.

"До проєкту залучені троє художників з нашої команди. Був оголошений конкурс міською радою і від "Майстерні міста" спільно. І художники робили ескізи. І хто переміг — той ескіз ми і будемо реалізовувати. Наше завдання як художників — створювати середовище якісне, щоб ці мурали були не лише гарною картинкою, а щоб мали інформаційний посил і концепцію", — каже художник Андрій Біганський.

На стіні прихистку для переселенців намалюють мурал. Суспільне Львів

Також цього дня відбувся майстер-клас із розкладання наметів та приготування їжі на пальниках у Стрийському парку. Дітей навчали, як створювати ляльку-мотанку. А ті, хто цікавляться зеленою енергетикою, мали змогу відвідати сонячну електростанцію житлового будинку та послухати екскурсію. Триватиме "Майстерня" до 20 серпня. Ознайомитися з програмою можна за посиланням.