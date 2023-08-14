Черкаський планетарій повернули у власність держави

Черкаський планетарій повернуть у власність держави. Вартість об'єкта культурної спадщини становить 14,6 мільйона гривень.

Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури області Богдана Кулик.

"Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду позов про витребування будинку планетарію на користь держави в особі Кабінету Міністрів України", — розповіла Богдана Кулик.

Приміщення планетарію перебувало в користуванні однієї із колишніх загальносоюзних громадських організацій, щодо майна яких під час набуття незалежності Україною Верховна рада України прийняла рішення про його належність до державної власності. Це довели у суді.

"Господарський суд задовольнив позов прокурора в повному обсязі та витребував з володіння приватного підприємства на користь держави об’єкт культурної спадщини — будинок планетарію площею 583 м2, вартістю 14,6 мільйона гривень", — додала речниця.

Що відомо про планетарій в Черкасах

Черкаський планетарій, розташований в історичному центрі міста по вулиці Байди Вишневецького, 14.

Будинок Черкаського планетарію збудований у середині 1870-х років місцевим заможником Федором Лисаком, в якому в різні періоди розташовувалися класична міська чоловіча гімназія, міська дума, бібліотека, приватна зуболікарня, корпус шляхобудівного технікуму, Будинок політосвіти, лекторій. З 1960 року в будинку відкрився один з шістьох, які є в Україні, планетарій, де розмістили рідкісну модель приладу зразка 1956 року німецької фірми «Zeiss», яка так і називалась – «планетарій». Черкаський планетарій став освітнім та екскурсійним об’єктом міста, під куполом якого можна було побачити імітацію космічних явищ.

Історична і культурна цінність будівлі планетарію підтверджується також фактом внесення його до переліку об’єктів культурної спадщини.

Будівля належала товариству "Знання України". Довгий час тривали судові тяганини за будівлю планетарію. Неодноразово керівництво "Знань України" обіцяло відновити роботу планетарію. Навіть були спроби передати його у власність громади Черкас. Зрештою будівля була продана будівельній компанії "Надія". Вони обіцяли залишити будівлю в тих самих межах, що є. Обіцяли повністю реконструювати в середині, і оновити ззовні.

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